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الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن تدعو لرفع العقوبات عن السودان

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نيويورك 10 سبتمبر 2019- طالبت الدول الأفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وهي جنوب افريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية الثلاثاء برفع العقوبات المفروضة على السودان خصوصاً اعتباره من بعض الدول بلداً داعماً للإرهاب.

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جلسة لمجلس الأمن - ارشيف

وذكرت الأعضاء الثلاثة غير الدائمي العضوية في بيان مشترك مع ممثلية الاتحاد الافريقي لدى الامم المتحدة، أنّ مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي كان ألغى عقوباته بحق السودان إثر التطورات الايجابية في هذا البلد.

وقال البيان انه يتعين الان الاقتداء بذلك "من خلال دعوة الدول المعنية الى الغاء عقوباتها بحق السودان" مشيراً الى ان ذلك يجب ان يشمل سحب الخرطوم من "لائحة الدول الداعمة للإرهاب" في اشارة للولايات المتحدة.

وفي إطار الامم المتحدة يسري نظام عقوبات على السودان منذ 2005. ويترجم خصوصا من خلال حظر على الاسلحة واجراءات خاصة بكل دولة (حظر سفر وتجميد ارصدة).

من ناحية اخرى قالت الدول الثلاث في بيانها "نحض الحكومة السودانية الجديدة على احترام بنود خارطة الطريق وتطبيقها بدقة" من اجل انجاز انتقال سلمي.

وذكروا بأن الهدف يتمثل في "تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ومنصفة وشفافة لتوفير شروط انتقال سياسي يضمن السلام والاستقرار الدائمين في السودان".



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