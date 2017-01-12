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الرئاسة السودانية: البشير اجرى عملية قسطرة استكشافيه وغادر المستشفى

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الخرطوم 12 يناير 2017- فالت الرئاسة السودانية،الخميس، إن الرئيس عمر البشير خضع لعملية قسطرة استكشافيه وغادر المستشفي وهو بصحة طيبة.

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الرئيس عمر البشير - ارشيف

وأفادت وكالة السودان للأنباء أن العملية أجريت مساء الأربعاء بمستشفى شرقي العاصمة الخرطوم، و أن النتيجة جاءت مطمئنة للغاية.

وقال مصدر رئاسي "إن البشير غادر المستشفي مباشرة عقب القسطرة ، وأنه يزوال مهامه بصورة طبيعية بعد الإطمئنان على صحته".

وخضع الرئيس السوداني عمر البشير في 2014 لعملية جراحية لاستبدال مفصل ركبته اليسرى، وسبق أن اجريت للرئيس البشير عملية لاستبدال مفصل الركبة اليمنى في ذات العام.

وخضع البشير في نوفمبر 2012 لعملية جراحية في الحبال الصوتية، بالعاصمة السعودية الرياض كان قد سبقها باخرى في أغسطس من ذات العام بالدوحة، واضطرت الرئاسة حينها لملاحقة شائعات تحدثت عن إصابتة بسرطان في حنجرته.

وتشغل الحالة الصحية للرئيس قطاعات واسعة من المواطنين والساسة، ولوحظ اعتلال صحته أول مرة أثناء قمة أفريقية عقدت في العام 2012 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إذ بدا مجهدا وكان صوته منهكا.



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