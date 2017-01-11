الرئاسة السودانية تدين مقتل اماراتيين في هجوم على قندهار

الخرطوم 11يناير 2017- شجبت الرئاسة السودانية مقتل خمسة اماراتيين في هجوم على مقر محافظ قندهار بافغانستان، الثلاثاء، مؤكدة مواقفها الثابتة من ادانة اعمال العنف والإرهاب بجميع أنواعه.
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وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الأربعاء، أن خمسة من مسؤوليها الحكوميين قتلوا في الهجوم الذي تعرض له مقر إقامة والي قندهار في جنوب أفغانستان مساء الثلاثاء وأسفر عن مقتل 21 شخصا على الأقل.
ووصفت الرئاسة السودانية في بيان تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، الحادث بالإرهابي، واضافت "قضي على إثره نَفَر كريم من أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهم يقومون بواجبهم الإنساني في مساعدة الشعب الافغاني".
وتقدمت الرئاسة بالتعازي لحكومة دولة الإمارات وشعب الإمارات وأسر الضحايا. وأضاف البيان "وإذ تنعي رئاسة الجمهورية هؤلاء الشهداء فإننا نؤكد علي مواقفنا الثابتة من ادانة اعمال العنف والارهاب بجميع أنواعه، كما نؤكد علي عمق علاقاتنا وصلاتنا مع اخوتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة".
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