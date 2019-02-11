 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 11 شباط (فبراير) 2019

الرئاسة السودانية توصد الباب أمام الحكومة الانتقالية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 11 فبراير 2019- أغلق مسؤول رفيع في الرئاسة السودانية الباب في وجه المطالبات الداعية لتشكيل حكومة انتقالية معلنا رفضها القاطع والتمسك بإجراء الانتخابات في 2020.

JPEG - 15.5 كيلوبايت
نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني فيصل حسن إبراهيم

وقال مساعد الرئيس السوداني وهو أيضا نائبه في الحزب فيصل حسن إبراهيم "ليس هناك حكومة انتقالية ولا أي أوهام.. والتغيير لا يتم بالتظاهرات ورفع الشعارات والتخريب وتنفيذ الأجندة الخارجية".

وشدد خلال لقاء جماهيري في ولاية غرب دارفور الاثنين على أن الطريق للحكومة يمر عبر بوابة الانتخابات فقط.

وتابع "الشعب السوداني هو الذي يقرر من يحكمه عبر الانتخابات في ٢٠٢٠م".

وتصاعدت الدعوات مؤخرا من شخصيات عامة وقوى حزبية، لتشكيل حكومة انتقالية مدتها أربع سنوات كمدخل لإزالة حالة الاحتقان الشديدة في أعقاب تنامي الاحتجاجات الداعية لتنحي الرئيس عمر البشير.

ووصف إبراهيم المظاهرات الحالية بأنها "قفزة في الظلام" واتهم دعاة الثورة بالسعي للانقضاض على عملية الحوار الوطني وما أثمرته من وفاق.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

قراءة في متون "مبادرة السلام والإصلاح" 2019-02-13 15:10:24 بقلم: خالد التيجاني النور موقف المجموعة الجوهري: ضرورة الامتثال الفوري لمطالب الجماهير بالتغيير (1) أعادت الاحتجاجات الشعبية التي انتظمت البلاد على مدار الشهرين الماضيين، (مبادرة السلام والإصلاح) إلى واجهة الرأي العام (...)

جيوش صلاح قوش و الحراك الجماهيري في السودان (2 - 10) 2019-02-12 18:39:42 بقلم : عبدالعزيز النور تناولنا في فاتحة هذه السلسلة أسلوب النظام في التعاطي مع القضايا بصورة و التخطيط و التدبير الأمني لإجهاض أي حراك شعبي مقاوم لسياسات النظام أو أي من الإحتجاجات المطلبية الداعية إلى معالجة وضع معين أو (...)

للثورة جِدّة وجدل: ماذا نفعل بتجمع المهنيين؟ - 2 2019-02-12 05:32:51 بقلم : مجدي الجزولي منذ أن أشعل أهل عطبرة في ١٩ ديسمبر الماضي نارهم العظيمة والبلاد في سعة ثورية لم تشهد مثلها في الثلاثين عام الأخيرة أو يزيد. تبادلت المدن السودانية القداحة العطبراوية وتبارت في حشد الجموع وتسيير المواكب (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.