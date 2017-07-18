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الرئاسة تعد بإيجاد حلول لتحفظات حركة (دبجو) حيال المشاركة

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الخرطوم 18 يوليو 2017 ـ وعد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن بمعالجة تحفظات أبدتها حركة (العدل والمساواة السودانية) بزعامة العميد بخيت عبد الكريم (دبجو) فيما يخص تنفيذ تفاهمات ثنائية تقول الحركة أنها لم تطبق كما ينبغي، أبرزها المشاركة في السلطة.

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نائب الرئيس لدى لقائه بخيت (دبجو) الاثنين 17 يوليو 2017

وفى وقت سابق قالت الحركة إن النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح، أحال تظلما منها بخصوص مشاركتها في الحكومة الجديدة إلى نائب رئيس الحزب الحاكم إبراهيم محمود "لكنه لم يعرها أي اهتمام".

واستمع حسبو خلال لقائه برئيس الحركة بخيت (دبجو) الثلاثاء لكل انشغالات الحركة. وأمتدح الجهود التي بذلتها وما زالت تبذلها الحركة في دفع عملية السلام والوفاق بالبلاد.

وقال القيادي بالحركة نهار عثمان نهار لـ"سودان تربيون" الثلاثاء إنه تم خلال اللقاء شرح وجهة نظر الحركة فيما يلي عدم رضاءها عن الحصة بجانب عدم توفيق أوضاع قيادات الحركة العسكريين بجانب هيكلة المفوضيات باعتبارها مسؤولة التنمية فضلا عن قضية اللاجئين والنازحين.

وأشار الى أن نائب الرئيس وعد بدراسة ملف مشاركة الحركة فى الحكومة والاجتماع بالمعنيين لإيجاد حل للقضية. وأضاف نهار "النائب أبلغنا بأن الحركة لها جهود في العملية السلمية والوفاق ويجب أن تحل القضية فى إطار الشراكة بين الجانبين".

وبحسب بيان أصدرته الحركة فإنه جرى خلال اللقاء بحث جملة من المواضيع تخص العملية السلمية ومشاركة الحركة في حكومة الوفاق الوطني وملفات تهم الحركة تتعلق بعودة النازحين واللاجئين وعملية التنمية كما تابع نائب الرئيس تفاصيل الإنجازات التي تمت بعد زيارته لمحليات وادي هور خلال العام الماضي.

ووعد حسبو بزيارة المناطق المذكورة قبل نهاية هذا العام للوقوف على أحوال المواطنين وتسريع وتيرة التنمية فيها.



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