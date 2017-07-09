الرئاسة توجه بتحسين أوضاع اللاجئين فى السودان

الخرطوم 9 يوليو 2017- وجه النائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، وزارة الداخلية بتحسين أوضاع اللاجئين في السودان وتوفير الخدمات الضرورية لهم.
- مجموعة من لاجيء جنوب السودان الذين وصلوا حديثا من النقاط الحدودية الى معسكر خور الورل بالنيل الابيض فى انتظار التسجيل..صورة من (مفوضية اللاجئين)
والتقي بكري بمكتبه بمجلس الوزراء الأحد بوزير الداخلية حامد منان ووزير الدولة بابكر دقنة.
وقال وزير الدولة في تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء، الأحد، ان اللقاء تطرق لأوضاع اللاجئين بالبلاد والزيارات الميدانية لمعسكرات اللاجئين.
وأشار الى أن النائب الأول وجه بضرورة إحكام التنسيق مع المنظمات العاملة في هذا المجال بجانب الاهتمام بالقرى المستضيفة للاجئين وترقية وتحسين الخدمات بها والعمل علي إيجاد معسكرات ومقرات مناسبة لهم تمكنهم من العيش باستقرار.
وقالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في منتصف أبريل الماضي إن أكثر من 85,000 لاجئ من جنوب السودان وصلوا إلى السودان منذ بداية العام الحالي 2017، مشيرة إلى أنها تتوقع وصول حوالي 180,000 بنهاية العام الحالي.
ويستضيف السودان كذلك منذ سنوات طويلة آلاف اللاجئين من دول اثيوبيا واريتريا في معسكرات بشرق البلاد.
ودفعت الحرب في كل من سوريا واليمن بالمئات من مواطني تلك البلدان للجوء الى السودان الذي وفر امتيازات سمحت لهم بالدخول والاقامة والعمل.
وكان نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبدالرحمن، قال لدى مخاطبته مؤتمر قمة التضامن مع قضايا اللاجئين الذي انعقد قبل نحو إسبوعين بالعاصمة الأوغندية كمبالا إن البلاد تستضيف أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ من مختلف دول الجوار، قبل أن يؤكد على الالتزام تجاه قضايا اللاجئين والعمل على حلها ومعالجتها ودعمها.
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