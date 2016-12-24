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الرئيس الأوغندي يدعو لانتخابات مبكرة في جنوب السودان

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جوبا 24 ديسمبر 2016- طالب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني نظيره رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بضمان اجراء انتخابات مبكرة لإعطاء السلطة للشعب فى الدولة التى تمزقها الحرب الأهلية.

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وقال موسيفيني في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مغلق مع سلفاكير الخميس "أتمنى لشعب جنوب السودان تحقيق السلام الذي حاربوا من أجله. لقد قاتلوا من أجل تقرير مصيرهم.

وتابع " إنني أناشد الحكومة الانتقالية برئاسة سلفاكير والأطراف الأخرى لوقف جميع الإجراءات التي تنطوي على انعدام الأمن بحيث يركز المواطنون على الانتخابات المقبلة".

من جانبه تعهد رئيس حكومة جنوب السودان بوضع نصيحة نظيره الأوغندي في الاعتبار، وزاد " لقد ناقشنا القضايا الثنائية واستمعنا إلى مشورة موسيفيني وسنفعل ماأوصانا به".

يُشار أن الزعيم الأوغندي قد أرسل قوات الدفاع الشعبية الأوغندية لمحاربة قوات المعارضة المسلحة المتحالفة مع نائب سلفاكير السابق رياك مشار 2014، كما ساعد الجيش الأوغندي الجيش الشعبي لتحرير السودان في صد هجوم وشيك على جوبا من قبل قوات المتمردين في يناير 2014.

وقد انسحبت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية من أراضي جنوب السودان 2015 بعد اتفاق السلام بين الأطراف المتحاربة.

وخلال الزيارة غير المعلنة عقد موسيفيني مناقشات طويلة مع سلفاكير تركزت على تنفيذ اتفاق السلام وإعادة السلام. ولفت موسيفيني ان الانتخابات تعطي شعب جنوب السودان فرصة لتحديد مستقبلهم، مردفاً "يجب تسوية أي قضايا أخرى تحتاج للتسوية الآن من أجل السماح بإجراء الانتخابات"

ووفقا لاتفاق السلام الذي أدى إلى تشكيل حكومة انتقالية في ابريل فإنه سيتم إجراء الانتخابات في يوليو 2018.



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