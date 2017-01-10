الرئيس البيلاروسي يزور السودان لأول مرة الاثنين القادم

الخرطوم10 يناير 2017- أعلنت اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان وبيلاروسيا ،الثلاثاء، عن اعتزام الرئيس البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو زيارة السودان للمرة الأولى الإثنين القادم.

وزير النفط والغاز محمد زايد

وأوضح رئيس اللجنة وزير النفط محمد عوض زايد أن الرئيس البيلاروسي يرافقه وفد اقتصادي رفيع المستوى، وقال "إن الزيارة تاتي بدعوة من الرئيس البشير بهدف تطوير التعاون الثنائي والتباحث حول عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك".

وأفادت وزارة النفط في تعميم تلقته "سودان تربيون" الثلاثاء أن الرئيس لوكاشينكو يعقد مباحثات مع الرئيس السوداني،ويخاطب البرلمان السوداني،مشيرة إلى انعقاد اجتماعات وزارية بقاعة الصداقة بالخرطوم،وتوقيع عدد من البروتكالات ومذكرات التعاون بين البلدين.

يذكر أن الجانبين وقعا مذكرات تفاهم في مجالات التعاون والتعليم العالي والبحث العلمي عبر توفير فرص منح دراسية للجانب السوداني، بجانب المجال الصناعي وتوريد السيارات والجرارات وتدريب الكوادر الطبية وفتح سوق للأدوية البلاروسية بالسودان .

ويأمل السودان بحسب مسؤولين حكوميين في نقل الشراكة بين البلدين إلي مجال الزراعة والصناعة والاستفادة من الخبرة الصناعية لدولة بيلاروسيا في مجال النفط.

وأجازت اللجنة الفنية لقطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراءالسوداني الثلاثاء الماضي تقرير اللجنة الوزارية السودانية البيلاروسية المشتركة، وتضمن التقرير جهود آليات التعاون بين السودان وبيلاروسيا. وكذلك التحضيرات والتنسيق بين الوزارات المعنية لزيارة الرئيس البيلاروسي للسودان.

وفي يناير 2015 وقّع البلدان عدداً من اتفاقيات التعاون المشتركة شملت برتوكول التعاون في مجالات النفط والصناعة، العلوم والتكنولوجيا، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي.