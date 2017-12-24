الرئيس التركي رجب أردوغان يبدأ زيارة نادرة للخرطوم

الخرطوم 24 ديسمبر 2017- وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، الى العاصمة السودانية في زيارة نادرة حظيت باهتمام رسمي لافت.

أردوغان وعقيلته لدى وصولهما مطار الخرطوم 24 ديسمبر 2017 (وكالات)

واستقبل الرئيس السوداني عمر البشير نظيره التركي بمطار الخرطوم بمعية كبار المسؤولين والوزراء الى جانب رؤساء البعثات الدبلوماسية، المعتمدة بالخرطوم.

ورافق اردوغان وفد كبير من الوزراء ورجال الأعمال الأتراك الى جانب عشرات الصحفيين والإعلاميين.

ويعقد الرئيسان التركي والسوداني مباحثات ثنائية كما تلتئم لقاءات موسعة بين وفدي البلدين.، كما يخاطب اردوغان جلسة خاصة في البرلمان السوداني.

وسيتم خلال الزيارة التي تمتد يومين توقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك خاصة في مجالات الزراعة والاستثمار وغيرها

ويزور أردوغان ولاية البحر الأحمر للوقوف على الآثار العثمانية في سواكن، كما يزور مدينة بورتسودان وبعض المناطق الأثرية في السودان.