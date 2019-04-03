الرئيس التشادي يجري مباحثات في الخرطوم الخميس

الخرطوم 3 أبريل 2019 - يبدأ الرئيس التشادي إدريس دبي، الخميس زيارة الى الخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى، يجري خلالها مباحثات ثنائية حول القضايا ذات الصلة بين البلدين.

البشير وديبي - أرشيف

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية أسامة فيصل إن الرئيس عمر البشير سيجري مباحثات ثنائية مع نظيره التشادى تتناول تعزيز العلاقات وبحث القضايا الإقليمية والأفريقية.

وأكد الوزير أن العلاقات بين الخرطوم وأنجمينا تشهد تطوراً في كافة المجالات خاصة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأوضح فيصل أن برنامج زيارة الرئيس التشادي يشمل زيارة إلى شركة دال الزراعية.

وهذه هي الزيارة الثانية للرئيس التشادي الى الخرطوم خلال هذا العام.

وينشر البلدان منذ سنوات قوات مشتركة لمراقبة الحدود ومنع التفلتات الأمنية والتهريب