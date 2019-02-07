الرئيس السوداني: جهات معادية تمول الحملة الإعلامية للاحتجاجات

الخرطوم 7 فبراير 2019- اتهم الرئيس السوداني، عمر البشير، الخميس من قال إنها "جهات معادية" للسودان بتمويل الحملة الإعلامية المساندة للاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر الماضي، بمبالغ مالية كبيرة.

محتجون في وسط الخرطوم يرفعون علم السودان.. الخميس 7 فبراير 2019

وقال خلال اجتماع اللجنة العليا لمتابعة مطلوبات الوفاق الوطني وانفاذ مخرجات الحوار حسب "الشروق" إن من يقودون الاحتجاجات غير معروفين وليس لهم أجسام حقيقية يمكن الرجوع إليها.

ويواجه البشير مظاهرات شبه يومية للأسبوع السابع على التوالي يدعو منظموها لتنحيه ونظامه عن سدة الحكم في أعقاب تنامي الأزمات وتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويتولى تجمع المهنيين السودانيين الذي وقع لاحقا اتفاقا مع قوى معارضة الدعوة والتنسيق لخروج المواكب السلمية الداعية لسقوط النظام، حيث تلقى نداءاته تجاوبا واسعا من الاف السودانيين.

وأعلن القيادي في تحالف (نداء السودان) المعارض ياسر عرمان عن خطوات مشتركة بين قوى المعارضة وتنسيقية الثورة.

وقال في تصريح لـ (سودان تربيون) الخميس نحن نتجه الى مراحل اعلى من الوحدة بين كافة الفاعلين في قضايا الثورة.

وتابع "الثورة السودانية ستشهد تطورات جديدة لا سيما ما حدث اليوم 7 فبراير كان نقطة تحول عظيمة وهناك حوار يجري في أوساط المعارضة للاتفاق على خطوات جديدة".