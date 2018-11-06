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الرئيس السوداني يأمر بتعلية التعاون العسكري مع تركيا على كل الملفات

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الخرطوم 6 نوفمبر 2018- وجه الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، وزارة الدفاع بأن يكون التعاون العسكري مع تركيا متقدم على كل المحاور.

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البشير التقى وزير الدفاع التركي في الخرطوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018

وجاءت هذه التوجيهات في اعقاب اجتماع ضمه الى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قائلا "هناك ارادة قوية في البلدين للتعامل في كافة المجالات لاسيما المجال العسكري".

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن رئيس هيئة أركان الجيش السوداني كمال عبد المعروف إن زيارة الوزير التركي للسودان ولقائه الرئيس تجئ "في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجيشين السوداني والتركي من خلال الزيارات المتبادلة بين الطرفين".

وأضاف "سبق أن وقعنا اتفاقية إطارية أثناء زيارتي إلى تركيا، في مايو الماضي، للتعاون العسكري بين البلدين، شملت التدريب، ومكافحة الإرهاب، ودورات اللغة، وأخرى متعلقة بالأمن".

وأكد عبد المعروف إن التعاون العسكري بين السودان وتركيا يمضي في تطور مضطرد.

وعقدت في وزارة الدفاع السودانية، مباحثات عسكرية بين وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف، ونظيره التركي خلوصي أكار، تناولت العلاقات المشتركة بين البلدين.



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