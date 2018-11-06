الرئيس السوداني يأمر بتعلية التعاون العسكري مع تركيا على كل الملفات

الخرطوم 6 نوفمبر 2018- وجه الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، وزارة الدفاع بأن يكون التعاون العسكري مع تركيا متقدم على كل المحاور.
- البشير التقى وزير الدفاع التركي في الخرطوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018
وجاءت هذه التوجيهات في اعقاب اجتماع ضمه الى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قائلا "هناك ارادة قوية في البلدين للتعامل في كافة المجالات لاسيما المجال العسكري".
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن رئيس هيئة أركان الجيش السوداني كمال عبد المعروف إن زيارة الوزير التركي للسودان ولقائه الرئيس تجئ "في إطار التعاون الاستراتيجي بين الجيشين السوداني والتركي من خلال الزيارات المتبادلة بين الطرفين".
وأضاف "سبق أن وقعنا اتفاقية إطارية أثناء زيارتي إلى تركيا، في مايو الماضي، للتعاون العسكري بين البلدين، شملت التدريب، ومكافحة الإرهاب، ودورات اللغة، وأخرى متعلقة بالأمن".
وأكد عبد المعروف إن التعاون العسكري بين السودان وتركيا يمضي في تطور مضطرد.
وعقدت في وزارة الدفاع السودانية، مباحثات عسكرية بين وزير الدفاع السوداني عوض محمد أحمد بن عوف، ونظيره التركي خلوصي أكار، تناولت العلاقات المشتركة بين البلدين.
أخر الآراءفي زيارة "أبو عركي البخيت" 2018-11-06 17:19:09 عمر الدقير أحياناً يكون الفارق بين الحزن والفرح هو المعادل الموضوعي للفارق بين الشفق والغسق، فالإحمرار المشترك بينهما لا ينفي التناقض بل يكرسه. "الكمنجاتُ تبكي"، يقولُ محمود درويش .. ويقولُ بعضُ الموسيقيين إنّ العودَ (...)
يا أهل المعارضة 2018-11-04 20:35:48 بقلم : محمد عتيق كل قوي المعارضة في الساحة تهدف الى إسقاط النظام واقامة البديل الوطني الديمقراطي عبر استنهاض الحركة الجماهيرية في إتجاه الانتفاضة الشعبية الشاملة كوسيلة لتحقيق ذلك الهدف .. بعض تلك الأحزاب ، وبالتنسيق (...)
إلى قيادات الحركة الشعبية: ألم تحن ساعة الوحدة؟ 2018-11-01 15:54:36 الواثق كمير kameir@yahoo.com انشققت الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان في 28 أغسطس 1991، في أعقاب إعلان رياك مشار ولام أكول انقلابهما "النظري" ضد رئيس الحركة الشعبية، تحت شعار "لماذا يتوجب على قرنق أن يذهب؟"، (...)
المزيد