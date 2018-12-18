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الرئيس السوداني يؤكد استمرار المشاركة في(عاصفة الحزم) بزعامة السعودية

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الخرطوم 18 ديسمبر 2018- أكد الرئيس السوداني عمر البشير استمرار مشاركة قوات بلاده في التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن الذي تتزعمه المملكة العربية السعودية، كما وجه بتوسيع التعاون بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها السعودية.

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وزير الدفاع وأركان حربه التقوا رئيس الأركان السعودي وموافقيه في الخرطوم ..الثلاثاء 18 ديسمبر 2018

وشاعت أنباء قوية خلال الساعات الماضية بأن السودان يعتزم سحب قواته المشاركة ضمن التحالف العربي الموسوم بـ (عاصفة الحزم) منذ مارس 2015 لكسر شوكة الحوثيين الشيعة باليمن حيث أرسلت الخرطوم آلاف الجنود المشاة إلى هناك.

وأبلغ البشير رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية فياض بن حامد خلال اجتماع عقد الثلاثاء بالخرطوم، أن "أمن الحرمين الشريفين خط أحمر وأن ما يقوم به السودان واجب مقدس وأخلاقي، وأن القوات المسلحة السودانية ستظل موجودة بالتحالف وفقا للالتزام بين البلدين".

ووجه الرئيس السوداني في سياق ثاني بضرورة تعزيز وتفعيل كل قنوات التعاون وتوسيع المشاركات في مجالات مختلفة سيما الدورات التدريبية والعمل المشترك من خلال المشروعات الكبيرة والمناورة بين القوات المسلحة السودانية ونظيرتها السعودية.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية كمال عبد المعروف في تصريح عقب اجتماع الرئيس بالقادة السعوديين إن زيارة رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة الى السودان تأتي وسط "ظروف بالغة التعقيد لما تتعرض له منطقة البحر الأحمر من تحديات كبيرة".

وأوضح أن القوات المسلحة السودانية تقوم بأدوار كبير من خلال مشاركتها في مشروع التحالف وتابع "المملكة العربية السعودية تقدر هذه الأدوار للقوات السودانية".

وأبان عبد المعروف أن نظيره السعودي حضر الثلاثاء تخريج طلاب أكاديمية نميري دورتي الدفاع و الحرب بينهم 19 دارسا من المملكة بكليتي الدفاع و الحرب.

وسيشارك المسؤول السعودي الأربعاء في ختام التمرين المشترك المسمى بـ( نصرة الحق ) الذي سيتم تنفيذه في منطقة ( فيجاب ) على ساحل البحر الأحمر بتشريف الرئيس عمر البشير.

وكان وزير الدفاع عوض بن عوف التقى رئيس الأركان السعودي بحضور قادة عسكريين رفيعي المستوى، مؤكدا خلال الاجتماع موقف السودان الثابت في مواجهة جميع المخاطر والمهددات التي تتعرض لها المملكة.

من جانبه ثمن رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، دور السودان وما يقدمه من تضحيات في سبيل صيانة الأمن العربي والتصدي للتدخلات الخارجية.

كما أثني على بسالة القوات المسلحة السودانية وإقدامها، والنجاحات الكبيرة التي حققتها في معارك الحد الجنوبي للمملكة، وأكد حرصهم على تطوير التعاون بين القوات المسلحة السودانية والسعودية ليشمل كافة المجالات التي تعزز القدرات الدفاعية للبلدين.



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