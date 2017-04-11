الرئيس السوداني يبدأ جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين

الخرطوم 11 أبريل 2017 ـ وصل الرئيس السوداني عمر البشير، الثلاثاء، الكويت في زيارة رسمية تستغرق يومين، على أن يتوجه بعدها إلى البحرين، تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

الرئيس عمر البشير

وكان في استقبال البشير بمطار الكويت الدولي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وعدد من المسؤولين الكويتيين. وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من أمير الكويت.

ويرافق البشير، خلال الزيارة كل من وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل، ووزير الخارجية إبراهيم غندور، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود، ووزير الموارد المائية والكهرباء والسدود معتز موسى.

ويبحث البلدان الوضع العربي الراهن، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، ويتوقع أن يوقعا اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات مختلفة.

وبحسب مسؤولين في الخارجية السودانية في وقت سابق فإن الرئيس البشير سيبحث مع أمير الكويت ملفات متعددة تشمل التعاون الثنائي، ودور الكويت في دعم مبادرة تحقيق الأمن العربي الغذائي، والتي صارت برنامج عمل بعد إجازتها من قبل القمة العربية.

وطرح السودان في فبراير الماضي، 220 مشروع استثماري تلبي احتياجات الوطن العربي في تحقيق الأمن الغذائي، وأكد أن حجم الاستثمار الأجنبي في القطاعين الزراعي والحيواني وصل إلى 13 مليار دولار.

وتبنت قمة الرياض في مطلع العام 2013 مبادرة للرئيس عمر البشير لتحقيق الأمن الغذائي العربي عبر توفير السودان لفرص واعدة للاستثمار في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الأمن الغذائي العربي، من خلال توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية.

وأفاد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، الإثنين، أن الرئيس البشير، سيزور البحرين، تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بعد زيارته للكويت التي بدأت الثلاثاء.

وأضاف غندور للصحفيين أن "الرئيس البشير وملك البحرين سيجريان مباحثات ثنائية"، بدون ذكر تفاصيل إضافية.

وشهدت علاقات السودان دول الخليج قفزات متوالية منذ اغلاق الخرطوم في العام 2014 المراكز الثقافية الإيرانية، وأعقبها مشاركة السودان في حلف عسكري تقوده السعودية لكسر شوكة الحوثيين الشيعة في اليمن.