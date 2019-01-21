الرئيس السوداني يبدأ زيارة الى قطر الثلاثاء

الخرطوم 21 يناير 2019 - يتوجه الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء الى قطر، في أول محطة خارجية منذ اندلاع احتجاجات واسعة للمطالبة بتنحيه عن سدة الحكم.

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد يستقبل الرئيس السوداني عمر البشير عند وصوله للدوحة في 8 يوليو 2014 (القطرية)

وكانت قطر من أوائل الدول التي أعلنت مساندتها للرئيس البشير، بعد تفجر المظاهرات وعرض أميرها الشيخ تميم بن حمد في اتصال هاتفي مع البشير أواخر ديسمبر المساعدة للخروج مما سماه وقتها بـ "المحنة".

وطبقا لوكالة الأنباء القطرية فإن البشير سيلتقي الشيخ تميم الأربعاء لبحث العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وأضافت "سيتم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتشمل المحادثات المرتقبة وفقا لمصادر سودانية جهود تعزيز السلام في دارفور في إطار وثيقة الدوحة علاوة على القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.