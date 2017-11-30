الرئيس السوداني يبدأ زيارة لتشاد الجمعة

الخرطوم 30 نوفمبر 2017 -يبدأ الرئيس السوداني عمر البشير الجمعة، زيارة رسمية الى تشاد يجري خلالها مباحثات مع نظيره التشادي إدريس ديبي.

البشير وديبي - أرشيف

وبحسب وكالة السودان للأنباء سيشارك البشير انجمينا الاحتفالات بالعيد الوطني، كما يجري مباحثات حول العلاقات بين البلدين.

وتطورت العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة بعد فترة من الشكوك والاتهامات المتبادلة بدعم متمردي البلدين.

وتوطدت العلاقات الثنائية بين الخرطوم ونجامينا بالزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين، وشارك الرئيس التشادي في ختام أعمال مؤتمر الحوار الوطني بالخرطوم، حلال أكتوبر من العام الماضي كما تعززت العلاقات بنشر قوات مشتركة على الحدود لمنع دخول السلاح والحركات المتمردة.

ويرافق البشير في الزيارة التي تستغرق يومين وفد يضم وزير رئاسة الجمهورية، فضل عبد الله فضل، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، الفريق أول محمد عطا المولى، ووزير الدولة برئاسة الجمهورية، حاتم حسن بخيت، المدير العام لمكاتب رئيس الجمهورية، ووزير الدولة بالخارجية، عطا المنان بخيت.