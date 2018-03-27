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الرئيس السوداني يتلقى رسالة خطية من أمير قطر

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الخرطوم 27 مارس 2018 - تلقى الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء رسالة خطية جديدة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

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رسالة جديدة من أمير قطر للبشير

وبحسب تصريح صحفي للمتحدث باسم الخارجية في الخرطوم جعفر سومي فإن وزير الدولة محمد عبد الله ادريس، التقى سفير دولة قطر راشد بن عبد الرحمن النعيمي، بغرض تسليم رسالة خطية معنونة للرئيس عمر البشير من سمو الامير تميم بن حمد بن خليفه آل ثاني.

وأفاد المتحدث أن اللقاء بين الوزير السوداني والسفير القطري بحث مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين.

وتشير (سودان تربيون) الى أن أمير قطر بعث برسالة للبشير حملها وزير خارجيته الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في العاشر من مارس الجاري.

وقبلها في 28 فبراير تسلم الرئيس السوداني رسالة خطية من أمير قطر تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وكان مندوب السودان الدائم لدى جنيف مصطفى عثمان إسماعيل نقل خلال فبراير الماضي رسالة من البشير إلى امير دولة قطر؛ تتعلق بالعلاقات بين البلدين.

ووقع السودان وقطر يوم الإثنين اتفاق شراكة لإدارة ميناء سواكن بشرق السودان، بتمويل قطري يبلغ 4 مليارات دولار.

وقال وزير النقل والطرق السوداني مكاوي محمد عوض إن المشروع سيكتمل بحلول العام 2020 وسيحصل السودان على 51% من حصة المشروع بينما تحصل قطر على 49%.



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