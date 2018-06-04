الرئيس السوداني يجري محادثات مع الملك سلمان الأربعاء

الخرطوم 4 يونيو 2018- أفادت مصادر سعودية مطلعة، بأن الرئيس السوداني عمر البشير سيصل جدة يوم الأربعاء، في زيارة إلى المملكة العربية السعودية تمتد يومين.
- الملك سلمان استقبل البشير بمقر إقامته في طنجة المغربية الإثنين 7 أغسطس 2017 (واس)
ووفقا لمصادر تحدت لوكالة الأنباء الألمانية “د.ب.أ”، من المقرر أن يصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى جدة للقاء خادم الحرمين الشريفين.
وأكدت أن “مباحثات الرئيس البشير والعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة مشاركة القوات السودانية في اليمن، ضمن التحالف العربي الذي تقوده الرياض”.
وتأتي زيارة البشير، إلى المملكة بعد حوالي 10 أيام من إرسال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساعد وزير الدفاع السعودي، محمد عبد الله العايش، إلى السودان ولقائه مع العديد من القادة.
وبعد هذه الزيارة قال مسؤولون سودانيون إن المشاركة في حرب اليمن تمثل "واجبا والتزاما أخلاقيا ".
ونسخت هذه التصريحات ما اشيع على نطاق واسع بأن الحكومة السودانية ترتب لسحب قواتها المشاركة في "عاصفة الحزم"، بعد تراخي المملكة وحلفائها عن مساعدة السودان في أزمته الاقتصادية الطاحنة.
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