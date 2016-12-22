الرئيس السوداني يحدد نهاية ديسمبر لانتهاء وقف اطلاق النار‎ ويتوعد المتمردين

الخرطوم 22 ديسمبر 2016 ـ توعد الرئيس السوداني عمر البشير، الخميس، المتمردين بالحسم عسكرياً، إذا لم يستجيبوا لنداءات السلام والانضمام للحوار، وشدد أن وقف اطلاق النار سينتهي بنهاية ديسمبر الحالي، و"بعدها الما بجي يلوم نفسوا ونحن بنجيبوا حي".

الرئيس البشير في مهرجان الرماية بمروي في شمال السودان ـ 22 ديسمبر 2016 (صورة من سونا)

وكان البشير أعلن في ختام جلسات مؤتمر الحوار الوطني بالخرطوم في أكتوبر الماضي تمديد وقف إطلاق النار إلى نهاية العام الحالي، كما جدد دعوته لقوى "نداء السودان" المعارضة بشقيها المسلح والمدني للالتحاق بمشروع الحوار الوطني.

وأكد البشير لدى مخاطبته مهرجان الرماية العام بمروي شمال السودان، يوم الخميس، "قدرة القوات المسلحة على الوصول إلى مناطق المتمردين"، وتابع "بنجيكم في حتتكم الفي الكركور بنطلعوا والفي الجبل بنزلوا والفي الغابة بنسلو بنجيبوا راجع".

وتقاتل الحكومة السودانية، متمردي الحركة الشعبية ـ شمال، في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، كما تقاتل حركات دارفور المسلحة منذ العام 2003.

وانهارت الجولة الأخيرة للتفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية ـ شمال، حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في أغسطس الماضي بسبب تباعد المواقف بين الأطراف في ملف المساعدات الإنسانية، حيث تمسكت الحكومة بإغاثة المتضررين في المنطقتين عبر مسارات داخلية، بينما تمسكت الحركة، بأن تأتي 20% من المعونات عبر (أصوصا) الإثيوبية.

كما أنهارت المفاوضات في مسار دارفور بين الحكومة وحركتي تحرير السودان، والعدل والمساواة، بسبب التباعد في ملف الترتيبات الأمنية.

وتعهد الرئيس بتوفير كافة الاحتياجات للقوات المسلحة، ووعد بتحفيز كل من يجيد ضرب النار، ووجه افراد القوات المسلحة بتجويد ضرب النار، وقال لهم "بندقيتكم دي بتقتل العدو ولو ما قتلتوا بقتلكم عشان كده عايزين أي طلقة بتطلع تكون في راس العدو "، متعهداً بأن يكون أعلى مرتب في الدولة لأفراد القوات المسلحة.

من جهته أكد رئيس أركان القوات البرية الفريق السر حسين عدم سماحهم لأي شخص بالمساس بأمن واستقرار البلاد أو رئيسها، وأعلن عن جاهزيتهم لتأمين البلاد، قائلاً "البشير خط أحمر ولا نقبل فيه".

وأضاف "لن نسمح للناس البتلعب تنس بره وغيرهم ان تقرر من يحكمنا"، وتابع "نحن من نقرر ولا نريد ان يحكمنا احد غير البشير وهو قائدنا" ، وقال مخاطبا البشير "ناس التنس والحركات ما تشيل ليهم هم نحن بنحسمهم ليك في ثواني"، مشيراً إلى أن قادة الحركات المسلحة ليس لهم هم غير انفسهم ولا يهتمون بجنودهم.