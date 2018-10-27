 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

الرئيس السوداني يحضر افتتاح مطار إسطنبول الدولي بدعوة من أردوغان

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 27 أكتوبر 2018- قالت وكالة السودان للأنباء إن الرئيس عمر البشير سيتوجه ظهر الأحد الى تركيا تلبية لدعوة رسمية من الرئيس رجب طيب أردوغان.

JPEG - 69.4 كيلوبايت
البشير وصف زيارة أردوغان للخرطوم بأنها "تاريخية" ..الأحد 24 ديسمبر 2017 (صورة لوكالة الأناضول)

وأفادت أن البشير سيحضر افتتاح المرحلة الأولى من مطار اسطنبول الدولي الجديد يوم الاثنين ٢٩ أكتوبر الجاري الذي يصادف الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية.

وطبقا للوكالة الرسمية فإن اردوغان وجه الدعوة لعدد من رؤساء الدول وحكومات العالم بينهم اثنين من الرؤساء الأفارقة هما الرئيس عمر البشير والرئيس السنغالي مكي سال، بينما يحضر مراسم الافتتاح ٥٠ من وزراء النقل في العالم.

ويضم الوفد المرافق للرئيس وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل ووزير الخارجية الدرديري محمد أحمد.

وتتضمن مراسم الافتتاح التي تحضرها كذلك شخصيات بارزة وعالمية ومحلية إقلاع خمس رحلات وهبوط مثلها.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية أن وجهة الرحلات الداخلية ستكون إلى ولايات أنقرة وإزمير وأنطاليا، فيما ستكون وجهة الرحلات الدولية نحو أذربيجان وجمهورية قبرص الشمالية التركية.

من المنتظر أن يضم المطار عند الانتهاء من بناء كافة مراحله، ٦ مدرجات مستقلة وقدرة استيعابية تتسع لـ ٥٠٠ طائرة في آن واحد، ومرآب مفتوح وآخر مغلق للسيارات بسعة تبلغ ٧٠ ألف سيارة، إضافة إلى ٢٠٠ مليون مسافر سنويا، لينال بهذا لقب أكبر مطار حول العالم.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

المجموعات المسلحة : مصالحة بعصا العقوبات 2018-10-25 23:12:14 بقلم : سلمى التجاني (1) أكثر المتحمسين لتسويةٍ سياسة الآن، هو النظام نفسه.فقد ظل يعمل، عبر جهوده الدبلوماسية في منظموماتالأُمم المتحدة، وعلاقاته مع الدول ذات التأثير في قرارات هذه المنظمات، وبعض دول الجوار ذات (...)

الصَّادق المهدي.. تجلِّيات زعيم طائفي (6) 2018-10-24 22:47:28 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk الصَّادق المهدي وحقوق الإنسان المفترى عليها إنَّ حقوق الإنسان لهي مبادئ أخلاقيَّة، وهي التي تصف معايير محدَّدة في سلوك البشر، وتتم حمايتها كحقوق طبيعيَّة في القوانين (...)

مالم يقله مالك 2018-10-22 22:15:30 قراءة لبعض عناوين كلمة القائد عقار بقلم : أسامة سعيد بمناسبة ذكري ثورة اكتوبر المجيدة تقدم القائد مالك عقار بكلمة مهمة في ندوة لندن التي اقامتها قوى نداء السودان ، وإشتملت الكلمة علي عناوين في غاية الأهمية قصد بها (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.