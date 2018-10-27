الرئيس السوداني يحضر افتتاح مطار إسطنبول الدولي بدعوة من أردوغان

الخرطوم 27 أكتوبر 2018- قالت وكالة السودان للأنباء إن الرئيس عمر البشير سيتوجه ظهر الأحد الى تركيا تلبية لدعوة رسمية من الرئيس رجب طيب أردوغان.

البشير وصف زيارة أردوغان للخرطوم بأنها "تاريخية" ..الأحد 24 ديسمبر 2017 (صورة لوكالة الأناضول)

وأفادت أن البشير سيحضر افتتاح المرحلة الأولى من مطار اسطنبول الدولي الجديد يوم الاثنين ٢٩ أكتوبر الجاري الذي يصادف الذكرى السنوية لتأسيس الجمهورية التركية.

وطبقا للوكالة الرسمية فإن اردوغان وجه الدعوة لعدد من رؤساء الدول وحكومات العالم بينهم اثنين من الرؤساء الأفارقة هما الرئيس عمر البشير والرئيس السنغالي مكي سال، بينما يحضر مراسم الافتتاح ٥٠ من وزراء النقل في العالم.

ويضم الوفد المرافق للرئيس وزير رئاسة الجمهورية فضل عبد الله فضل ووزير الخارجية الدرديري محمد أحمد.

وتتضمن مراسم الافتتاح التي تحضرها كذلك شخصيات بارزة وعالمية ومحلية إقلاع خمس رحلات وهبوط مثلها.

وأعلنت الخطوط الجوية التركية أن وجهة الرحلات الداخلية ستكون إلى ولايات أنقرة وإزمير وأنطاليا، فيما ستكون وجهة الرحلات الدولية نحو أذربيجان وجمهورية قبرص الشمالية التركية.

من المنتظر أن يضم المطار عند الانتهاء من بناء كافة مراحله، ٦ مدرجات مستقلة وقدرة استيعابية تتسع لـ ٥٠٠ طائرة في آن واحد، ومرآب مفتوح وآخر مغلق للسيارات بسعة تبلغ ٧٠ ألف سيارة، إضافة إلى ٢٠٠ مليون مسافر سنويا، لينال بهذا لقب أكبر مطار حول العالم.