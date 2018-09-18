الرئيس السوداني يرقي ويحيل قادة للتقاعد ويسمي مفتشا جديدا للجيش

الخرطوم 18 سبتمبر 2018 ـ أحال الرئيس السوداني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عددا من قادة الجيش إلى التقاعد، وشملت القرارات الصادرة، الثلاثاء، ترفيع الفريق هاشم عبد المطلب إلى رتبة الفريق أول وتعيينه مفتشاً عاماً.

ترفيع الفريق هاشم عبد المطلب إلى رتبة الفريق أول وتعيينه مفتشاً عاماً للجيش

وبحسب تصريح صحفي للمتحدث باسم القوات المسلحة العميد أحمد خليفة الشامي فإن "الرئيس عمر البشير أصدر عدداً من القرارات تم بموجبها إجراء تغيير محدود في رئاسة أركان القوات المسلحة".

وأكد الشامي، ترفيع عدد من الضباط إلى الرتبة الأعلى وإحالة آخرين إلى التقاعد، حيث تمت إحالة كل من الفريق أول علي محمد سالم والفريق أول السر حسين بشير حامد إلى التقاعد.

وأشار إلى ترفيع الفريق هاشم عبد المطلب أحمد بابكر إلى رتبة الفريق أول وتعيينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.

وعين البشير ـ طبقا للمتحدث باسم الجيش ـ الفريق محمد عثمان الحسين رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، ورفع اللواء مجدي إبراهيم عثمان الى رتبة الفريق وعينه نائباً لرئيس أركان القوات البرية للإمداد.

كما تم ترفيع اللواء مصطفى محمد مصطفى إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية، وترفيع اللواء صيدلي سعاد يوسف عبد الله الكارب إلى رتبة الفريق وإحالتها للتقاعد.

يذكر أن الكارب شملها التشكيل الوزاري لحكومة الوفاق الوطني في نسختها الثانية، أخيرا، وتم تسميتها وزيرة دولة بوزارة الصحة.