 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 18 أيلول (سبتمبر) 2018

الرئيس السوداني يرقي ويحيل قادة للتقاعد ويسمي مفتشا جديدا للجيش

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 18 سبتمبر 2018 ـ أحال الرئيس السوداني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عددا من قادة الجيش إلى التقاعد، وشملت القرارات الصادرة، الثلاثاء، ترفيع الفريق هاشم عبد المطلب إلى رتبة الفريق أول وتعيينه مفتشاً عاماً.

JPEG - 32.2 كيلوبايت
ترفيع الفريق هاشم عبد المطلب إلى رتبة الفريق أول وتعيينه مفتشاً عاماً للجيش

وبحسب تصريح صحفي للمتحدث باسم القوات المسلحة العميد أحمد خليفة الشامي فإن "الرئيس عمر البشير أصدر عدداً من القرارات تم بموجبها إجراء تغيير محدود في رئاسة أركان القوات المسلحة".

وأكد الشامي، ترفيع عدد من الضباط إلى الرتبة الأعلى وإحالة آخرين إلى التقاعد، حيث تمت إحالة كل من الفريق أول علي محمد سالم والفريق أول السر حسين بشير حامد إلى التقاعد.

وأشار إلى ترفيع الفريق هاشم عبد المطلب أحمد بابكر إلى رتبة الفريق أول وتعيينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة.

وعين البشير ـ طبقا للمتحدث باسم الجيش ـ الفريق محمد عثمان الحسين رئيساً لهيئة العمليات المشتركة، ورفع اللواء مجدي إبراهيم عثمان الى رتبة الفريق وعينه نائباً لرئيس أركان القوات البرية للإمداد.

كما تم ترفيع اللواء مصطفى محمد مصطفى إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيساً لهيئة الاستخبارات العسكرية، وترفيع اللواء صيدلي سعاد يوسف عبد الله الكارب إلى رتبة الفريق وإحالتها للتقاعد.

يذكر أن الكارب شملها التشكيل الوزاري لحكومة الوفاق الوطني في نسختها الثانية، أخيرا، وتم تسميتها وزيرة دولة بوزارة الصحة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

هل سقط النِّظام ؟ 2018-09-16 23:05:12 كتبت : سلمى التجاني الهزَّة التي أصابت النِّظام طيلة أيام التشكيل الوزاري في الأيام الفائتة، أَظهَرت وعكست صورة حقيقية لما آل إليه من تآكل داخليّ، وفقدان ثقة بين قادته، وهشاشة حلفائه. فمشروع أسلمة الدولة والمجتمع الذي (...)

سؤال الشباب .. ( ٧ ) 2018-09-16 23:02:20 كتب : محمد عنيق للتدليل علي ما ذكرناه بان وسائلنا ومناهجنا في العمل العام كانت خاطئة نكتفي هنا بواحدة من المنظمات التي قامت في الخارج ( المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب ) ، وذلك بإيراد مختصر لما كتبته في فترة سابقة عن (...)

الجنائية الدولية: هذا زمانك يا جون بولتون 2018-09-16 17:42:58 مصطفى عبد العزيز البطل mustrafabatal@msn.com في ذات هذه الزاوية وقبل أشهر قلائل كتبت مقالاً بعنوان: (خطوط الجنائية الدولية: حمراء في أمريكا وخضراء في السودان)، أشرت فيه إلى قرار الحكومة الأمريكية، الذي عبَّر عنه بيان (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.