الرئيس السوداني يزور الكويت يوم الإثنين

الخرطوم 8 أبريل 2017- يزور الرئيس السوداني عمر البشير يوم الاثنين القادم دولة الكويت، تلبية لدعوة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

الرئيس عمر البشير

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية كمال إسماعيل في تصريح صحفي السبت، " إن الرئيس البشير سيزور الكويت يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، ويلتقي أمير الكويت".

وأضاف أن اللقاء بين البشير وأمير الكويت سيتناول ملفات متعددة تشمل التعاون الثنائي، ودور الكويت في دعم مبادرة الرئيس البشير لتحقيق الأمن العربي الغذائي، موضحا أن مبادرة البشير صارت برنامج عمل بعد إجازتها من قبل القمة العربية.

وأشار إلى أن البلدين سيبحثان الوضع العربي الراهن، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

ويتوقع أن يوقعا عدد من إتفاقيات التعاون المشترك في مجالات مختلفة.

وطرح السودان في فبراير الماضي، 220 مشروع استثماري تلبي احتياجات الوطن العربي في تحقيق الأمن الغذائي، وأكد أن حجم الاستثمار الأجنبي في القطاعين الزراعي والحيواني وصل إلى 13 مليار دولار.

وتبنت قمة الرياض في مطلع العام 2013 مبادرة للرئيس السوداني عمر البشير لتحقيق الأمن الغذائي العربي عبر توفير السودان لفرص واعدة للاستثمار في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الأمن الغذائي العربي، من خلال توفير مخزون استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاستراتيجية.

وشهدت علاقات السودان والسعودية قفزات متوالية منذ اغلاق الخرطوم في العام 2014 المراكز الثقافية الإيراني.

وفي مارس 2015 أعلن السودان عقب زيارة البشير للرياض مشاركته في عملية "عاصفة الحزم" التي تقودها السعودية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن ضمن تحالف ضم عشر دول عربية وإسلامية.