الرئيس السوداني يصل أديس أبابا للمشاركة في القمة الأفريقية

الخرطوم 27 يناير 2018 ـ وصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة الاثيوبية أديس ابابا، السبت، على رأس وفد رفيع للمشاركة في القمة الـ 30 لقادة دول ورؤساء حكومات الاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الأثيوبية يومي الأحد والأثنين.

الرئيس عمر البشير يقود وفد السودان لمنتدى (تانا)- ارشيف

ويشارك البشير إلى بجانب حوالي 40 زعيما أفريقيا ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية في القمة التي تعقد تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد.. مسار مستدام لإحداث التحول في أفريقيا".

وأستقبل البشير لدى وصوله أديس أبابا بحسب وكالة السودان للأنباء، مسؤولو الاتحاد الأفريقي والحكومة الإثيوبية ووزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، والسفير السوداني لدي أثيوبيا، جمال الشيخ.

وقالت الوكالة الرسمية إن مشاركة البشير في القمة الافريقية تأتي في إطار حرص السودان على تدعيم العلاقات وتطويرها مع جميع الدول الأفريقية والمشاركة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل الافريقي المشترك لصالح شعوب القارة.

وتوقعت أن يلتقي البشير على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية والمنظمات الإقليمية لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم القارة.

في سياق متصل قال المتحدث باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر في بيان، السبت، إن جهود وفد السودان المشارك في اجتماعات آلية مراجعة النظراء الأفريقية المعنية بتقييم التقدم المحرز في سبيل إنفاذ الالتزامات الإقليمية والدولية في مجال الحوكمة، التنمية الاجتماعية، الديمقراطية، والإدارة على مستوى القارة بأديس أبابا، أسفرت عن انتخاب السودان عضواً بلجنة تسيير آلية مراجعة النظراء لأول مرة منذ إنشاء الآلية في العام 2003 تتويجاً للجهود الدبلوماسية والدور الرئيس للخرطوم في خدمة قضايا الإقليم والقارة.

إلى ذلك قال وزير الخارجية الإثيوبي، ورقنه غيبهو، إن جميع التسهيلات اللازمة للتحضير للقمة قد اكتملت، داعياً الشعب الأثيوبي للتعاون من أجل إنجاح القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي.