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الرئيس السوداني يعرض برامج حكومته على البرلمان مطلع أبريل

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الخرطوم 24 مارس 2018- يقدم الرئيس السوداني، عمر البشير، في الثاني من إبريل المقبل خطاب حول برامج حكومة الوفاق الوطني، في فاتحة أعمال الدورة التشريعية الجديدة.

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نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون"

كما يخاطب رئيس الوزراء والنائب الأول للرئيس، بكري حسن صالح، البرلمان في الثلاثين من إبريل مقدماً في خطابه تفاصيل حكومته وخططها خلال المرحلة المقبلة.

ويناقش جدول أعمال البرلمان خلال الدورة المقبلة تقارير لجانه وبيانات الجهاز التنفيذي بينها بيانات لـ "وزارة المالية، محافظ بنك السودان، الداخلية، الخارجية، الزراعة، والموارد الطبيعية".

وينتظر أن يتم معالجة تأخير بداية الجلسات ومسبباتها خلال الدورة المقبلة، كما أن هناك مقترح في التوسع والاستعانة بالخبراء في أعمال اللجان الدائمة وإمكانية نقل جلسات المجلس على الهواء مباشرة وفق جدول يعد مع القنوات الفضائية والإذاعة القومية.

يشار إلى أن أعضاء البرلمان أبدوا ملاحظات في ختام الدورة البرلمانية السابقة بضرورة توزيع بيانات الوزراء قبل ساعة للأعضاء.

وطالب النواب في وقت سابق وزارة المالية بإيداع الموازنة العامة للدولة ومشروعات القوانين المصاحبة قبل شهر، مع الالتزام بتقديم تقارير ربع سنوية عن أداء الموازنة أمام المجلس الوطني.



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