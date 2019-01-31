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الرئيس السوداني يعلن إعادة فتح الحدود مع اريتريا

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الخرطوم 31 يناير 2019- أعلن الرئيس السوداني عمر البشير الخميس فتح الحدود مع دولة اريتريا،وجدد التأكيد على أن تغيير الحكومة لن يتم الا عبر الانتخابات.

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البشير يستقبل أفورقي بمطار الخرطوم ـ الخميس 11 يونيو 2015

وقرر السودان إغلاق حدوده مع الجارة الشرقية في مطلع يناير من العام 2018، وبعثت بتعزيزات عسكرية كبيرة الى ولاية كسلا بعد إعلان حالة الطوارئ فيها لمحاربة التهريب وعمليات تهريب والاتجار بالبشر التي تقول الحكومة إنها تتم بشكل منسق بتلك الجهات.

وقبل تلك التبريرات تحدث مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الوطني عن إن بلاده تتحسب لتهديدات أمنية من اريتريا ومصر، وسبقت تلك التصريحات اتهامات من اسمرا لجارتيها السودان وإثيوبيا بالتخطيط لدعم المعارضة الإريترية بتمويل قطري.

وفي لقاء جماهيري بمدينة كسلا في شرق السودان صباح الخميس أمر الرئيس عمر البشير بإعادة فتح الحدود مع اريتريا، واصفا شعبها بأنهم "أخوان لنا .. وأهلنا".

وأضاف " قد تفرقنا السياسة ..لكن الذي يجمعنا أكبر من الذي يفرقنا، لأنها علاقة تاريخ وجغرافيا وعلاقة دم".

وابدى البشير تمسكه بعدم التجاوب مع الدعوات التي تطالب بتنحيه عن سدة الحكم، مؤكدا على أن القرار تحدده العملية الانتخابية.

وقال" تغيير الحكم لا يتم عن طريق (الواتساب) و(الفيسبوك) وإنما عبر صندوق الانتخابات... والقرار بيد جماهير الشعب السوداني في انتخابات 2020".

وأشار الى اهتمام الدولة بمعالجة كل قضايا الشباب باعتبارهم رصيد ومستقبل السودان.
واضاف" رعاية الشباب وحل قضاياهم واجب على كل مسؤول سواء في الحكومة أو المجتمع".

كما أكد على التزام الدولة بالجلوس والحوار مع الشباب والحوار باعتبارهم "سواعد مستقبل البلاد".



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