الرئيس السوداني يعلن تمديد وقف اطلاق النار لشهر

الخرطوم 31 ديسمبر 2016- أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، السبت ، تمديد وقف اطلاق النار في مناطق النزاعات بالبلاد لشهر، بعد انتهاء هدنة مماثلة أقرها في اكتوبر الماضي ، وكشف عن تشكيل لجنة عليا لوضع مسودة دستور دائم للبلاد.

الرئيس عمر البشير - ارشيف

وكان البشير، القائد الأعلى للجيش، أعلن في 10 اكتوبر الفائت وقفا جديدا لإطلاق النار بمناطق العمليات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لمدة شهرين ، حيث تقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية ـ شمال، منذ يونيو 2011.

وقال الرئيس السوداني في خطاب بمناسبة ذكرى استقلال البلاد " اعلن تمديد اطلاق النار لمدة شهر إلا في حالة الدفاع عن النفس".

وأضاف " لدفع الممانعين للتفكير بايجابية في الحاق بالحوار" .

وكانت كل من الحركة الشعبية ـ شمال، وحركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، أعلنت في 31 أكتوبر الماضي وقفا جديدا لاطلاق النار من جانب واحد يمتد لستة أشهر أخرى في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

وسبق للبشير أن أعلن في 17 يونيو الفائت وقفا جديدا لإطلاق النار بمناطق العمليات في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لمدة أربعة أشهر.

واكد البشير خلال خطابه ، التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار،مضيفاً أن باب الحوار لازال مفتوحا بالتوقيع على الوثيقة الوطنية.

وكشف عن تشكيل لجنة عليا لإعداد مسودة الدستور الدائم في الأيام القليلة القادمة، مردفاً " حتى يتم عرض الدستور الدائم على برلمان منتخب.

وأضاف أن اللجنة العليا التنفيذية للحوار الوطني تم توسيعها وليس حلها لمتابعة تنفيذ الحوار"،مضيفا أن اللجنة ستباشر مهامها وقبول من يقبل بالوثيقة الوطنية للحوار الوطني.

كان البشير قد أطلق مبادرة للحوار الوطني في يناير 2014، وبدأ مؤتمر الحوار بست لجان في العاشر من أكتوبر 2015، لكن قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد ما زالت تقاطع عملية الحوار.

وتقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية ـ شمال في منطقتي جنوب كردفان/ جبال النوبة، والنيل الأزرق منذ يونيو 2011، ومجموعة حركات مسلحة بدارفور منذ 2003.