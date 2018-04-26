الرئيس السوداني يعلن عن استفتاء شعبي لإجازة الدستور الدائم

الخرطوم 27 أبريل 2018- قال الرئيس السوداني عمر البشير الخميس إن الدستور الدائم للبلاد سيجاز عبر البرلمان الذي سيتشكل في انتخابات 2020، ومن ثم يتم عرضه على استفتاء شعبي.

البشير تسلم رد البرلمان على خطابه أمام دورة أبريل ..الخميس 26 أبريل 2018

وأوضح البشير في تصريح نقلته وكالة السودان للأنباء لدى تسلمه الرد على خطابه أمام البرلمان مطلع أبريل الجاري، إنه "بحسب توصية الحوار فإن الهيئة التشريعية القادمة هي التي تجيز الدستور الدائم القادم ".

وأشار إلى أن "ذلك لا يمنع فتح حوار واسع حوله لإعداد مسودة لطرحها أمام البرلمان القادم لإجازته كسبا للوقت، ومن ثم يعرض على الشعب السوداني في استفتاء عام".

ورغم حصول السودان على استقلاله منذ أكثر من 62 عاماً إلا ان البلاد لم تتوصل بعد إلى دستور دائم، وظلت تحكم بالدساتير الانتقالية والمؤقتة بسبب الاضطرابات السياسية التى خلفتها ثلاثة انقلابات عسكرية آخرها في يونيو 1989.

وقال البشير، إن إدارة البلاد في ظل التحديات الماثلة تحتاج إلى شراكة بين كافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها البرلمان

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وأفاد أن توسيع المشاركة في السلطات التنفيذية والتشريعية يعد إنفاذا لمخرجات الحوار الوطني ويعتبر نجاحا كبيرا، وأن التعاون سيتصل حتى انتخابات 2020م التي قال انها تؤسس لممارسة سياسية جديدة.