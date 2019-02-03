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الرئيس السوداني يفتتح طريقا حيويا لربط مناطق الصادر بالموانئ

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الخرطوم 3 فبراير 2019- دشن الرئيس السوداني عمر البشير الأحد طريقا حيويا يربط ولاية شمال كردفان الوسطية بالعاصمة السودانية ومنها الى موانئ التصدير شرقا.

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البشير يخاطب حشدا في مدينة بارا بولاية شمال كردفان .. الأحد 3 فبراير 2019 (سونا)

وافتتح البشير طريق (الصادرات) أم درمان -جبرة الشيخ -بارا بطول ٣٤١ كيلو متر، وسط احتفاء شعبي ومشاركة مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة المركزية.

كما أعلن عن عودة المنطقة الجمركية إلى مدينة حمرة الشيخ حتى تسهم في تحريك اقتصاد المنطقة.

وأكد الرئيس أن الطريق اختصر المسافة بين الخرطوم والأبيض إلى النصف، لافتا الى إنجازه رغم المصاعب الاقتصادية التي تمر بها البلاد باعتباره طريقا مهما لن ينتهي بربط مناطق الإنتاج في كردفان ودارفور وحدهما بل سيمتد لربط صادرات وواردات دول غرب إفريقيا بالموانئ السودانية، لان تشاد وافريقيا الوسطى الميناء الرئيسي لهم هو بورتسودان.

وقال إن كثيرين كانوا يعتبرون الوعد بتنفيذ الطريق ليس سوى "استهلاك سياسي ودغدغة لعواطف الناس" وانه لا يمكن تنفذ هذه المشروعات والبلاد تعاني من ازمة اقتصادية بعد انفصال جنوب السودان.

وأشاد الرئيس خلال اللقاء الجماهيري بمنطقة (أم اندرابه)، بشركة زادنا السودانية التي انجزت الطريق قائلا إن الأمر في السابق كان بيد الشركات الأجنبية.

ويبلغ طول طريق بارا-ام درمان 341 كلم بتكلفة 1.7 مليار جنيه، بتمويل محلي شاركت فيه عدة واجهات ومؤسسات مالية.



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