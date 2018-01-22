الرئيس السوداني يقود وفد بلاده للقمة الأفريقية باديس أبابا

الخرطوم 22 يناير 2018 ـ يقود الرئيس السوداني عمر البشير وفد بلاده للقمة الأفريقية بأديس أبابا نهاية الشهر لاختيار رئيس جديد خلفاً لألفا عمر كوناري.

الرئيس عمر البشير يقود وفد السودان لمنتدى (تانا)- ارشيف

وقال المتحدث باسم الخارجية قريب الله خضر ـ بحسب "المركز السوداني للخدمات الصحفية" ـ الإثنين إن "أعمال القمة العادية الثلاثين للاتحاد الأفريقي في الفترة من 22-29 ستنعقد تحت شعار الانتصار في مكافحة الفساد مسار مستدام لتحويل أفريقيا".

وأفاد أن البشير سيقود وفد السودان للقمة وسيلتقي على هامشه عدد من رؤساء الدول الأفريقية وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية لمناقشة القضايا التي تهم القارة والأوضاع السياسية والأمنية.

وأوضح قريب الله أن القمة "تشهد ترشيح رئيس جديد للاتحاد الأفريقي خلفاً لألفا كوندي"، مشيراً إلى أن اجتماعات المجلس الوزاري ستكون بقيادة وزير الخارجية إبراهيم غندور.

وقال إن "السودان دولة مؤسسة للاتحاد الأفريقي لذلك لابد من مشاركته في جميع القرارات التي تهم القارة الأفريقية"، لافتاً إلى دور بلاده المهم في تعزيز جهود الاتحاد الأفريقي في إحلال السلم والأمن بالقارة الأفريقية.