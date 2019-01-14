 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 14 كانون الثاني (يناير) 2019

الرئيس السوداني يرفض الإعتراف بدعاة الإحتجاج ويقول (بيننا الميدان)

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 14 يناير 2019- قال الرئيس السوداني عمر البشير إن المظاهرات الاحتجاجية لن تسقط نظامه، رافضا الإعتراف بدعاة النزول للشارع بوصفهم جهات "وهمية".

JPEG - 67.8 كيلوبايت
البشير يلوح لجموع المحتشدين لتحيته في عاصمة جنوب دارفور..الاثنين 14 يناير 2019 (سونا)

ووصل البشير الإثنين الى نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بعد يوم من احتجاجات شهدتها المدينة ذاتها نفذت خلالها سلطات الأمن اعتقالات واسعة بحق ناشطين ومحامين.

ويواجه الرئيس السوداني منذ نحو 3 أسابيع مظاهرات في عدة مدن رئيسية بالعاصمة والولايات بدأت للتنديد بالوضع الاقتصادي المتردي قبل أن ترتفع مطالب المحتجين للمطالبة بتنحيه عن سدة الحكم الذي أمسك بمقاليده منذ العام 1989.

وجدد البشير التأكيد على سعيهم لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد قائلا" اعترفنا بوجود الأزمة لكن المعالجة لا تتم بالتخريب والدمار".

وشدد على أن الحكومة لن تتغير عبر المظاهرات وأعمال التخريب وإنما بالاحتكام الى صندوق الانتخابات.

وفي لقاءه ممثلي القوى السياسية بنيالا قال البشير إن الصياح والهتاف لن يجدي، وشدد على إنهم لن يسلموا السلطة الى كيانات وهمية وغير شرعية ، وأردف "بيننا وبينهم الميدان".

وتبني تجمع المهنيين السودانيين دعوات النزول للشارع وتنظيم مواكب سلمية تطالب بتحي النظام قبل أن ينضم اليه قوى سياسية معارضة حيث وقع الجميع على إعلان "الحرية والتغيير" للتنسيق المشترك والعمل على الإطاحة بالنظام.

واتهم البشير خلال مخاطيته حشد جماهيري في عاصمة جنوب دارفور جهات لم يسمها قال إنها تعمل على زعزعة والاستقرار، وأكد استتباب الأمن في جميع نواحي البلاد.

وشكر الرئيس السوداني دولا قال إنها أرسلت وفوداً بمستوى عالٍ للاطمئنان على الأوضاع في البلاد، وتابع "نشكر مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان".

وجدد البشير دعوته لحاملي السلاح بالانضمام لركب السلام، وقال إن البلاد تسع الجميع كما تعهد بتوفير الخدمات للعائدين بولايات دارفور.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

لقاء مع عرفات محمد عبدالله بالطريق الشاقي الترام 2019-01-13 17:10:48 بقلم : ياسر عرمان فتاة بطعم وطن ورائحة ليمون ولون مظاهرة، أرسلت لي رسائل صوتية في بريد التواصل الاجتماعي بعد أن أمضت يومها بأمدرمان، تعرفت عليها في إحدى الأمسيات، وكانت تعمل عازفة إيقاع في كورال الثورة، ونادلة في إحدى (...)

هل انفرط عقد المؤتمر الشعبي..؟؟ 2019-01-11 22:36:01 بقلم : عبدالحميد أحمد تصاعد نبرة التصريحات الرسمية لطبقة القيادات المتنفذّة في المؤتمر الشعبي تواطئ سنة النظام الحاكم وتؤكد موقفها الثابت في دعم سلطته وتمام شراكته إلى آخر الشوط، تقرن ذلك بتمام الرجولة والأخلاق، أوقع ذلك (...)

فلنعمل جميعاً للحاسمة 2019-01-07 17:55:14 بقلم : محمد عتيق لا تراجع ، انها الانتفاضة الحاسمة ... ففي وجه من قال انها بدأت مطلبية قال الطيبون : (ولكنها تحولت الي سياسية تستهدف إسقاط النظام) ، ‏بينما هي في حقيقتها بداية الثورة الجذرية في مواجهة الأزمة الوطنية (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.