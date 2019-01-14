الرئيس السوداني يرفض الإعتراف بدعاة الإحتجاج ويقول (بيننا الميدان)

الخرطوم 14 يناير 2019- قال الرئيس السوداني عمر البشير إن المظاهرات الاحتجاجية لن تسقط نظامه، رافضا الإعتراف بدعاة النزول للشارع بوصفهم جهات "وهمية".

البشير يلوح لجموع المحتشدين لتحيته في عاصمة جنوب دارفور..الاثنين 14 يناير 2019 (سونا)

ووصل البشير الإثنين الى نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور بعد يوم من احتجاجات شهدتها المدينة ذاتها نفذت خلالها سلطات الأمن اعتقالات واسعة بحق ناشطين ومحامين.

ويواجه الرئيس السوداني منذ نحو 3 أسابيع مظاهرات في عدة مدن رئيسية بالعاصمة والولايات بدأت للتنديد بالوضع الاقتصادي المتردي قبل أن ترتفع مطالب المحتجين للمطالبة بتنحيه عن سدة الحكم الذي أمسك بمقاليده منذ العام 1989.

وجدد البشير التأكيد على سعيهم لمعالجة المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد قائلا" اعترفنا بوجود الأزمة لكن المعالجة لا تتم بالتخريب والدمار".

وشدد على أن الحكومة لن تتغير عبر المظاهرات وأعمال التخريب وإنما بالاحتكام الى صندوق الانتخابات.

وفي لقاءه ممثلي القوى السياسية بنيالا قال البشير إن الصياح والهتاف لن يجدي، وشدد على إنهم لن يسلموا السلطة الى كيانات وهمية وغير شرعية ، وأردف "بيننا وبينهم الميدان".

وتبني تجمع المهنيين السودانيين دعوات النزول للشارع وتنظيم مواكب سلمية تطالب بتحي النظام قبل أن ينضم اليه قوى سياسية معارضة حيث وقع الجميع على إعلان "الحرية والتغيير" للتنسيق المشترك والعمل على الإطاحة بالنظام.

واتهم البشير خلال مخاطيته حشد جماهيري في عاصمة جنوب دارفور جهات لم يسمها قال إنها تعمل على زعزعة والاستقرار، وأكد استتباب الأمن في جميع نواحي البلاد.

وشكر الرئيس السوداني دولا قال إنها أرسلت وفوداً بمستوى عالٍ للاطمئنان على الأوضاع في البلاد، وتابع "نشكر مصر وإثيوبيا وتشاد وجنوب السودان".

وجدد البشير دعوته لحاملي السلاح بالانضمام لركب السلام، وقال إن البلاد تسع الجميع كما تعهد بتوفير الخدمات للعائدين بولايات دارفور.