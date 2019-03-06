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الرئيس السوداني يقيل محافظ البنك المركزي

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الخرطوم 6 مارس 2019- أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا الأربعاء بإعفاء محافظ بنك السودان محمد خير الزبير وتكليف نائبه حسين يحى جنقول بالمهمة.

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محافظ بنك السودان يحى جنقول

وجرى تعيين الزبير في المنصب منتصف سبتمبر من العام 2018، غير أن حقبته شهدت تفاقما للوضع الاقتصادي بالبلاد وتواصل أزمة شح السيولة علاوة على تصاعد مضطرد لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني الذي تراجع الى مستوى غير مسبوق.

ورجحت مصادر متطابقة استفسرتها (سودان تربيون) أن يكون قرار الإعفاء ذي صلة بالوضع الصحي للزبير.

يشار الى أن المحافظ الجديد التحق بالعمل في بنك السودان بالعام 1982، وتدرج في عدة مناصب بالبنك كان آخرها نائبا للمحافظ.



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