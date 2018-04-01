الرئيس السوداني يقيل مسؤولا رفيعا في البنك المركزي

الخرطوم 1 أبريل 2018 - أعفى الرئيس السوداني عمر البشير الاحد النائب الأول بمحافظ بنك السودان المركزي، ضمن سلسلة إجراءات طالت القطاع المصرفي في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وأصدر البشير قراراً جمهورياً ـ بحسب "وكالة السودان للأنباء" ـ بإعفاء النائب الاول لمحافظ البنك المركزي د. بدر الدين قرشي وتعيين مساعد محمد أحمد بدلا عنه.

وبرز اسم قرشي نهاية فبراير الماضي عندما راجت أنباء عن إعفاء محافظ البنك المركزي الحالي حازم عبد القادر، باعتباره أبرز المرشحين للموقع.

لكن سرعان ما نفت الجهات الرسمية اعفاء المحافظ الذي شهد عهده أسوأ فترة لتراجع العملة الوطنية مقابل الدولار، وصل الى أكثر من 42 جنيهاً نهاية يناير الماضي، واستقر أخيرا عند 32 ـ 34 لنحو شهرين بعد إجراءات اتخذتها الحكومة بتجفيف السيولة خارج القطاع المصرفي.

وقبل إسبوعين اعتقلت السلطات الأمنية مدير عام بنك فيصل الإسلامي وهو شراكة سعودية سودانية، الباقر أحمد النوري ورئيس مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية محمد الحسن ناير، دون أن تصدر تصريحات رسمية حول دواعي الاعتقال.

وتجري السلطات تحقيقات موسعة مع عدد من المصرفيين والاقتصادين ورجال الأعمال حول تجاوزات تتعلق بممارسة وتمويل أنشطة ترى الحكومة أنها سببت أضراراً بالاقتصاد السوداني.

وفى يناير الماضي أصدر البنك المركزي قرارات صارمة بحق عدد من البنوك، تشمل فصل قيادات مصرفية رفيعة بمصرف الساحل والصحراء وحظر البنك من عمليات الاستيراد والتصدير، بجانب توجيه انذارات لعدة بنوك خالفت لوائح المركزي بشأن التلاعب في حصائل الصادر وموجهات البنك المركزي المتعلقة بالنقد الأجنبي.