 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 1 نيسان (أبريل) 2018

الرئيس السوداني يقيل مسؤولا رفيعا في البنك المركزي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 1 أبريل 2018 - أعفى الرئيس السوداني عمر البشير الاحد النائب الأول بمحافظ بنك السودان المركزي، ضمن سلسلة إجراءات طالت القطاع المصرفي في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة.

JPEG - 14.5 كيلوبايت
مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم

وأصدر البشير قراراً جمهورياً ـ بحسب "وكالة السودان للأنباء" ـ بإعفاء النائب الاول لمحافظ البنك المركزي د. بدر الدين قرشي وتعيين مساعد محمد أحمد بدلا عنه.

وبرز اسم قرشي نهاية فبراير الماضي عندما راجت أنباء عن إعفاء محافظ البنك المركزي الحالي حازم عبد القادر، باعتباره أبرز المرشحين للموقع.

لكن سرعان ما نفت الجهات الرسمية اعفاء المحافظ الذي شهد عهده أسوأ فترة لتراجع العملة الوطنية مقابل الدولار، وصل الى أكثر من 42 جنيهاً نهاية يناير الماضي، واستقر أخيرا عند 32 ـ 34 لنحو شهرين بعد إجراءات اتخذتها الحكومة بتجفيف السيولة خارج القطاع المصرفي.

وقبل إسبوعين اعتقلت السلطات الأمنية مدير عام بنك فيصل الإسلامي وهو شراكة سعودية سودانية، الباقر أحمد النوري ورئيس مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية محمد الحسن ناير، دون أن تصدر تصريحات رسمية حول دواعي الاعتقال.

وتجري السلطات تحقيقات موسعة مع عدد من المصرفيين والاقتصادين ورجال الأعمال حول تجاوزات تتعلق بممارسة وتمويل أنشطة ترى الحكومة أنها سببت أضراراً بالاقتصاد السوداني.

وفى يناير الماضي أصدر البنك المركزي قرارات صارمة بحق عدد من البنوك، تشمل فصل قيادات مصرفية رفيعة بمصرف الساحل والصحراء وحظر البنك من عمليات الاستيراد والتصدير، بجانب توجيه انذارات لعدة بنوك خالفت لوائح المركزي بشأن التلاعب في حصائل الصادر وموجهات البنك المركزي المتعلقة بالنقد الأجنبي.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

السر سيد أحمد وخيار الانتخابات لهزيمة النظام (2) 2018-03-29 11:56:24 كتب : د. النور حمد تجنب خيار الانتخابات من جانب قوى المعارضة، وفقا للذرائع المعلنة، لا يمثل في تقديري، سوى إصرارٍ على السير على ذات النهج القديم، وهو النهج القائم على تجنُّب دفع استحقاقات كرسي الحكم، وهو العمل مع (...)

فصائل نداء السودان المسلحة السلمية ! 2018-03-27 16:16:16 كتبت : سلمى التجاني ( 1 ) وقعَّت ثلاثة من الفصائل المسلحة على الإعلان الدستوري لقوى نداء السودان بباريس في السابع عشر من مارس الجاري ، والذي ورد في البند الخامس منه إلتزام هذه الفصائل بسلمية أهداف الكيان ناصاً على : ( (...)

السر سيد أحمد وخيار الانتخابات لهزيمة النظام (1) 2018-03-26 17:46:52 كتب : د. النور حمد ظللنا نعيش، لسنوات، في أتون حالة حيرة مطبقة. وهي حيرةٌ يزداد، استحكام حلقاتها، حول رقابنا، كل صبحٍ جديدٍ. فكلما فكرنا، واستعصى علينا إيجاد مخرج من حالة الانغلاق السياسي الراهنة، ازدادت حيرتنا، (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.