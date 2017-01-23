الرئيس السوداني يكلف وزير العدل بمهام النائب العام

الخرطوم 23 يناير 2017 ـ أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوماً جمهورياً، الأثنين، بتكليف وزير العدل عوض الحسن النور بمهام النائب العام أضافة لمهامه وزيرا للعدل.
وجاء المرسوم الجمهوري عملا باحكام المادتين "58/1" و"133/أ 2" من دستور جمهورية السودان الانتقالي 2005، تعديل سنة 2016.
وأجاز البرلمان السوداني نهاية ديسمبر الماضي تعديلات دستورية أودعها رئيس الجمهورية كان من ضمنها فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل كاحدى توصيات الحوار الوطني.
ووجه المرسوم الجمهوري للرئيس عمر البشير جميع الجهات ذات الصلة بوضع المرسوم موضع التنفيذ.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد أجاز في اجتماعه الأسبوع الماضي مشروع قانون فصل النائب العام عن وزارة العدل ودفع بمشروع القانون للبرلمان لإجازته ومن ثم وضعه أمام رئيس الجمهورية للتصديق عليه ليصبح قانونا نافذا.
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