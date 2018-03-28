الرئيس السوداني يمدد وقف العدائيات بمناطق النزاع 3 أشهر

الخرطوم 28 يناير 2018 ـ مدد الرئيس السوداني، القائد الأعلى للجيش، الأربعاء، وقف اطلاق النار في مناطق النزاعات لثلاثة أشهر أخرى.

البشير يتحدث في اعادة افتتاح مصنع كريمة لتعليب الخضر والفاكهة بالولاية الشمالية ـ 9 أبريل 2017

وتفاوض الحكومة المركزية في الخرطوم مجموعة حركات مسلحة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور.

وطبقا لوكالة السودان للأنباء: "أصدر المشير عمر البشير رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء 28 مارس قراراً جمهورياً قضى بتمديد وقف اطلاق النار المعلن حتى 30 يونيو 2018".

وظلت الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة منذ ثلاث سنوات تجددان من حين لآخر إعلان وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات باستثناء ما تقول إنه رد للهجمات أو الدفاع عن النفس.

وتقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية ـ شمال في منطقتي جنوب كردفان، والنيل الأزرق منذ يونيو 2011 وكذلك متمردي "العدل والمساواة" بزعامة جبريل ابراهيم وحركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي وعبد الواحد نور في دارفور منذ العام 2003.

وأعلن الرئيس البشير أول وقف لإطلاق النار في 18 يونيو 2016، كبادرة حسن نية لمدة أربعة أشهر، لإتاحة الفرصة للحركات المتمردة، اللحاق بالحوار الوطني ثم تم تمديده عدة مرات.