الرئيس السوداني يمدد وقف العدائيات لثلاثة أشهر

الخرطوم 4 يناير 2018- أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما جمهوريا بتمديد وقف العدائيات لثلاث أشهر.

الرئيس عمر البشير

ولم يحدد المرسوم المقتضب الذي أوردته وكالة السودان للأنباء في وقت مبكر من صباح الخميس المناطق المشمولة بالقرار.

وجاء في المرسوم أن " "رئيس الجمهورية المشير عمر حسن البشير أصدر اليوم الخميس مرسوما بتمديد وقف إطلاق النار المعلن في مناطق العمليات لمدة ثلاثة أشهر اخرى".

وترمي الهدنة آحادية الجانب لتهيئة أرضية جيدة للمحادثات التي تتوسط آلية رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي إنهاء النزاع المسلح في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور.

وتم تعليق المفاوضات التي يتوسط فيها الاتحاد الأفريقي وأطراف دولية عديدة منذ أغسطس 2016، بعد فشل الحكومة والجماعات المسلحة في إحراز تقدم في المفاوضات ذات المسارين.

ولم يحدد مرسوم الحكومة المناطق المعنية بوقف الأعمال القتالية، بينما يقول حكام دارفور إن منطقة غرب السودان الآن خالية من المتمردين.

لكن في جنوب كردفان والنيل الأزرق تسيطر الحركة الشعبية على العديد من المواقع.

وأعلنت الخرطوم مؤخرا استئناف محادثات السلام هذا الشهر، إلا أن الجماعات المسلحة والوساطة لم تؤكد أو تنفي.

وتقاتل الحكومة السودانية الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال التي انقسمت الآن إلى فصيلين في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011.