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البشير يكشف تفاصيل جديدة عن استلامه أموالا من السعودية

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الخرطوم 31 أغسطس 2019 - كشف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، عن تفاصيل جديدة بخصوص استلامه مبالغ كبيرة من المال بالدولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بينما وجهت المحكمة اليه رسميا تهما باستلام أموال بطريقة غير مشروعة.

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وشهدت جلسة المحاكمة الثالثة في العاصمة الخرطوم، المتعلقة بقضايا تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه، والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي، إجراءات أمنية مشددة، وإغلاق الطرق الرئيسية، وحضور كبير لأفراد أسرة البشير، ومناصريه الذين رددوا هتافات مؤيدة للرئيس السابق.

واستمع قاضي التحقيق الصادق عبد الرحمن الفكي، للرئيس للبشير للمرة الأولى، ورفض طلبا لهيئة الدفاع بالإفراج عنه بالكفالة العادية أو المالية، مبررا بأن القانون لا يسمح بالضمان في الجرائم التي تصل عقوبتها لعشر سنوات، إضافة إلى أن المتهم يواجه بلاغات في قضايا أخرى، وأن المحكمة تضع في اعتبارها عدم هروب المتهم.

وأقر البشير أثناء استجوابه، تلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "عبر اتصال دار بين مدير مكتبه ومدير مكتبي، حاتم حسن بخيت"، دون توضيح تاريخ ذلك.

وأضاف أن "محمد بن سلمان أرسل المبلغ بطائرة خاصة استقبلها "بخيت"، وكان لدينا خياران، إما أن نرفض المبلغ، أو التصرف فيه بصورة شخصية، ولم نستطع رفض استلام المبلغ لأنه يسبب إحراجا للسعودية".

وتابع بالقول: "ليس من عادتي استخدام الأموال للمنفعة الشخصية، واستقرينا على الاحتفاظ بالمبلغ بالمنزل وصرفه على المصلحة العامة في التبرعات والهبات".

وأردف: "أنفقنا المبلغ على جهات محددة ولدينا المستندات، كالسلاح الطبي، وقناة طيبة الفضائية وقوات الدعم السريع لعملها في المشتقات البترولية، وجامعة إفريقيا العالمية".

وعن عدم إيداع المبلغ في البنوك الحكومية، قال البشير "اخترنا عدم إيداعه في بنك السودان، لأن البنك يلزمنا بمعرفة مصدر الأموال، ولم نرد الكشف عن اسم محمد بن سلمان بناء على رغبته".

ومضى قائلا: "تمنيت أن تكون المحكمة سرية لعدم الكشف عن اسم محمد بن سلمان، لأنه أرسل المبلغ بصفتي الشخصية وليس بصفتي رئيسا للدولة".

وفي ختام الاستجواب، قال القاضي مخاطبا البشير "أوجه لك الاتهام رسميا باستلام أموال من مصدر غير مشروع وصرفها بطريقة غير مشروعة".

وسأل القاضي، البشير قائلا: "هل أنت مذنب أم غير مذنب؟".

فتدخل عضو هيئة الدفاع هاشم أبو بكر الجعلي بالقول: "موكلي غير مذنب لأنه لم يستلم أموالا من مصدر غير مشروع، وهو المسؤول الأول عن العلاقات الخارجية، ولم ينتفع بالأموال لمصلحته الشخصية وصرفها على المصلحة العامة".

وأشار القاضي إلى طلب للإفراج عن البشير قدمته هيئة الدفاع، وقال: "المحكمة ترفض الاستجابة للطلب بالضمانة العادية أو الكفالة المالية".

وفي جلسة السبت الماضي، أقر البشير باستلام 91 مليون دولار من قادة السعودية، والإمارات، بشكل شخصي.

وحينها، أوضح العميد المتحري أحمد علي، في عريضة الاتهام، أن البشير أقر باستلامه 25 مليون دولار من محمد بن سلمان، و65 مليون دولار أخرى من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز على دفعتين.

وأضاف أن البشير اعترف أيضا باستلامه مليون دولار من رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.



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