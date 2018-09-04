الرئيس المصري يؤكد دعم الاستقرار في جنوب السودان

بكين 4 سبتمبر 2018- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام نظيره الجنوب سوداني سلفا كير الاثنين إن مصر تدعم جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في جنوب السودان وتقديم الدعم الاقتصادي. والتقى الزعيمان الأفريقيان في العاصمة الصينية بكين في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي.

السيسي وكير خلال اجتماعهما ببكين 3 سبتمبر 2018

وفي بيان صدر بعد الاجتماع قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن السيسي أكد مجددا دعم مصر لجهود الحكومة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية سلمية نهائية في جنوب السودان، كما هنأ كير على التوقيع بالأحرف الأول على وثيقة السلام النهائية وأكد دعم مصر لمبادرة الحوار الوطني.

وأضاف البيان "أكد الرئيس إن مصر ستواصل دعم مشاريع التنمية في جنوب السودان وتعزز التعاون الثنائي وتقديم المساعدة والدعم الفني لجنوب السودان".

من جانبه قال الفريق الصحفي الرئاسي لجنوب السودان إن السيسي جدد الالتزام بدعم المشاريع الزراعية وتوفير المزيد من المنح للطلاب الجنوب سودانيين، منوهاً إلى أن الرئيس كير أعرب عن التزامه بتنفيذ اتفاق السلام دون إبطاء وأن شعب جنوب السودان يحتاج إلى السلام والتنمية.

وأتاحت القمة الفرصة للقادة الأفارقة للالتقاء فيما بينهم ومناقشة العلاقات الثنائية. والتقى الرئيس كير مع عدد من الشركات الصينية لمناقشة قضايا البنية التحتية ومشاريع التنمية وكذلك صناعة النفط.

علاوة على ذلك وقع الحزب الحاكم الحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقية تعاون لمدة خمس سنوات مع الحزب الشيوعي الصيني لتوفير فرص التدريب والمنح الدراسية في الجامعات الصينية لكوادر الحركة الشعبية السودانية والطلاب.

وفي نوفمبر من العام الماضي رعت مصر التوقيع على إعلان لتوحيد فصيلين مختلفين من حركة تحرير السودان. ووقع الإعلان، الذي يدعم جهود السلام لإنهاء النزاع بين الفصائل المتناحرة وينص على عودة اللاجئين الذين شردهم الصراع، تحت رعاية السيسي والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

وكانت مصر واحدة من الدول التي اعترفت باستقلال جنوب السودان من السودان بعد استفتاء تقرير المصير الذي جرى في يناير 2011