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الرئيس المصري يجتمع برئيس هيئة أركان الجيش السوداني

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القاهرة 17 يوليو 2019- التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية الفريق أول ركن هاشم بابكر في القاهرة ونقل إليه اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع الخرطوم.

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الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي أكد اهتمام بلاده بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة والخرطوم على مختلف الصعد، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان باعتباره هدفا استراتيجيا وامتدادا للأمن القومي المصري.

كما أشار الرئيس المصري إلى متابعته جميع التطورات والتفاعلات الراهنة على الساحة السودانية، مؤكدا مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة، واستعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم للسودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس المصري توجه كذلك بالتهنئة للشعب السوداني، بمناسبة التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي الخاص بترتيبات المرحلة الانتقالية، والذي يمهد الطريق لبداية مسار جديد في السودان.

واستعرض رئيس الأركان المشتركة السودانية تطورات الأوضاع بالسودان، وخطوات المجلس العسكري خلال الفترة الماضية للتفاعل مع الوضع الحالي، وتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد.



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