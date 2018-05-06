الزعيم الكيني يطالب قادة جنوب السودان بمنح الأولوية للسلام

نيروبي 6 مايو 2018- حث الرئيس الكيني أوهورو كينياتا قادة جنوب السودان على وضع مصالح المواطنين في سلم الأولويات.

رئيس جنوب السودان سلفا كير برفقة الرئيس الكيني أورهور كينياتا ( ا ب)

وأثناء مخاطبته المشرعين الكينيين الأسبوع الماضي قال كينياتا إنه يتعين على القادة والمنطقة الاعتراف بأن الدولة الوليدة تواجه أزمة، وأضاف "إننا نواصل حث قادة جنوب السودان على وضع مصالح شعبهم والوطن فوق مصالحهم" .

وأدى الصراع في جنوب السودان، الذي يدخل عامه الخامس، إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من مليوني شخص.

وأكد الزعيم الكيني، أحد القادة المشاركين في عملية السلام في جنوب السودان، إن بلاده ستواصل إشراك زعيم جنوب السودان في العمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وزاد "كما كنا في العام الماضي تقف كينيا مع شعب جنوب السودان في بحثهم عن سلام دائم".

ويعتبر جنوب السودان شريك استراتيجي لكينيا في العديد من المجالات. ولدى البلدين تشابه ثقافي حيث يعيش العديد من سكان جنوب السودان في كينيا قبل الاستقلال.

ولعبت كينيا دورا قياديا في استقلال جنوب السودان. ووقع بروتوكول ماشاكوس في كينيا 2002 لوقف إطلاق النار بين السودان وجنوب السودان. وكان أول اتفاق بين العديد من الاتفاقات التي أدت إلى إنشاء دولة جنوب السودان 2011.