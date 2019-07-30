السعودية: إيداع 250 مليون دولار في خزينة البنك المركزي السوداني

دبي 30 يوليو 2019- قالت وزارة المالية السعودية في بيان الثلاثاء إن المملكة أودعت 250 مليون دولار في بنك السودان المركزي لدعم مركزه المالي.

مقر البنك المركزي السوداني بالعاصمة الخرطوم ـ (ارشيف)

يأتي ذلك في إطار حزمة مع الإمارات العربية المتحدة قيمتها 500 مليون دولار أُعلنت في ابريل الماضي.

وتعهد البلدان طبقا لرويترز بمساعدة قيمتها الإجمالية ثلاثة مليارات دولار، مع تخصيص الباقي للوقود والقمح والدواء.

وقالت وزارة المالية السعودية إن هدف الوديعة هو تخفيف الضغط عن الجنيه السوداني وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.

وفي ابريل دفعت مظاهرات حاشدة الجيش السوداني إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

لكن اقتصاد السودان مازال يعاني تحت وطأة إرث البشير متمثلا في العقوبات المفروضة لدعمه جماعات مسلحة والحملة التي شنها لسحق المتمردين في منطقة دارفور بغرب البلاد.

ولأن السودان مازال مدرجا على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب وعليه متأخرات بنحو 1.3 مليار دولار مستحقة لصندوق النقد الدولي، فإنه لا يستطيع طلب المساعدة من صندوق النقد أو البنك الدولي. وتواجه بنوك السودان صعوبات في تجديد علاقات المراسلة مع البنوك الأجنبية.