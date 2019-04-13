السعودية والإمارات تباركان خطوات المجلس العسكري الانتقالي في السودان

الرياض 13 أبريل 2019- أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات السبت دعمها للمجلس العسكري في السودان، وقررت تقديم حزمة مساعدات إنسانية.

الملك سلمان بن عبد العزيز

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) بيانا أفاد ان الرياض تابعت تطورات الأحداث التي تمر بها جمهورية السودان والبيان الذي صدر عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي.

وأضاف " المملكة العربية السعودية ومن منطلق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين؛ تؤكد تأييدها لما ارتآه الشعب السوداني الشقيق حيال مستقبله، وما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني، وتعلن المملكة دعمها للخطوات التي أعلنها المجلس في المحافظة على الأرواح والممتلكات".

وأبدت المملكة أملا في أن يحقق ذلك الأمن والاستقرار للسودان وحثت الشعب السوداني على تغليب المصلحة الوطنية وبما يحقق تطلعاتهم وآمالهم في الرخاء والتنمية والازدهار.

وبحسب البيان فإن توجيهات صدرت من خادم الحرمين الشريفين للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل "المشتقات البترولية والقمح والأدوية"

من جهتها نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) السبت ترحيب الدولة بتسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مقاليد السلطة في السودان.

ورأت في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في هذه الخطوة تجسيد لتطلعات الشعب السودانيفي الأمن والاستقرار.

وأوضح أن الامارات تتابع باهتمام التطورات التي يمر بها السودان "في هذه اللحظة الفارقة من تاريخه".

وأكد البيان دعم أبو ظبي وتأييدها للخطوات التي أعلنها المجلس الانتقالي في السودان للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف الى جانب الشعب السوداني.