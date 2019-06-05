السعودية تبدي قلقها على تطورات الأوضاع في السودان

الخرطوم 5 يونيو 2019- قالت المملكة العربية السعودية الأربعاء إنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث في السودان والتي أدت إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

حميدتي وصل المملكة للمرة الاولى منذ الاطاحة بالبشير ..الخميس 24 مايو 2019

ونقل بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" الدعوة الى تغليب منطق الحكمة وصوت العقل والحوار البناء لدى كافة الأطراف السودانية، بما يحفظ أمن السودان واستقراره.

ويجنب شعبه العزيز كل مكروه ويصون مكتسبات السودان ومقدراته ويضمن وحدته.

وأكدت المملكة أهمية استئناف الحوار بين القوى السودانية المختلفة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني.

كما وعدت المملكة بثبات موقفها الداعم للسودان وشعبه العزيز وكل ما يحقق استقراره.

وكان وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية هاتف الثلاثاء نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان لمناقشة العنف الوحشي الممارس من المجلس العسكري الانتقالي ضد المتظاهرين كما أبلغه ضرورة الانتقال السلمي للسلطة الى المدنيين.

ووصف مراقبون هذه الخطوة بالغريبة وغير المعتادة وإنها تحمل إيحاء بأن السعودية وراء خطوة المجلس العسكري العنيفة تجاه المتظاهرين.