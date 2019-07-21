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السعودية تستضيف ألف سوداني للحج بينهم أسر ضحايا الاحتجاجات وحرب اليمن

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الخرطوم21 يوليو 2019 ــ وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأحد باستضافة (1000) سوداني نصفهم من رجال الجيش وأسر شهداء اليمن والاحتجاجات الأخيرة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

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سفير السعودية لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر

وتأتي الاستضافة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، إن المشمولين بالتوجيه يمثلون 500 حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، و500 حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني.

وأوضح أن التوجيه يعبر عما يكنه خادم الحرمين الشريفين من شعور الأخوّة الإسلامية والعربية تجاه الشعب السوداني بصفة عامة، وتقديراً ووفاءً لما تقوم به القوات السودانية من أعمال بطولية لنصرة أشقائهم باليمن.

وفي السياق اجتمع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان الأحد بالسفير السعودي لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر.

وأوضح السفير في تصريح صحفي أنه اطلع البرهان على مكرمة خادم الحرمين باستضافة ألف حاج على نفقته الخاصة 500 منها للأنظمة الدفاعية وأسر شهداء المشاركين في التحالف العربي و500 أخرى لأسر شهداء الحراك السياسي والإدارات الأهلية وأهل الاعلام وشخصيات سودانية في جميع القطاعات.



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