السعودية تعلن مواصلة مساعيها لرفع العقوبات عن السودان

الرياض 19 يوليو 2017- أكدت المملكة العربية السعودية أن جهودها مستمرة لتحسين علاقات السودان مع الولايات المتحدة ورفع العقوبات المفروضة عليه، وأعلنت مواصلة التشاور السياسي بين البلدين لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية فى كافة المجالات.

وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير.. (رويترز)

ووافق الرئيس السوداني عمر البشير الذي يزور المملكة العربية السعودية حالياً عقب مباحثات أجراها مع العاهل السعودي وولي العهد بجدة الثلاثاء على طلب سعودي بالإستمرار في "التواصل الإيجابي" مع حكومة الولايات المتحدة ، وأجهزتها الرسمية من أجل الرفع النهائي للعقوبات عن الخرطوم".

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تصريحات صحفية مشتركة مع نظيره السوداني إبراهيم غندور ليل الثلاثاء طبقاً لـ( وكالة الأنباء السعودية) أن مباحثات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس السوداني عمر البشير كانت "بناءة ومثمرة ".

وأوضح الجبير أن المملكة العربية السعودية تعمل مع السودان لتحسين علاقاته مع الولايات المتحدة ورفع العقوبات المفروضة عليه ورفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال " نحن نعتقد أن السودان حقق مجالات كبيرة للوصول إلى رفع هذه العقوبات ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ونحن مستمرون في جهودنا بالتنسيق مع الأشقاء في السودان وغيرهم من الأشقاء في المنطقة لايجاد حل لهذا الوضع لكي يعود إلى وضعه الطبيعي ولكي يستطيع السودان أن يركز على التنمية وعلى الاقتصاد وعلى الازدهار ".

وأوضح الجبير أن المباحثات تطرقت لقضايا المنطقة والعلاقات الثنائية ومواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكداً أن السعودية والسودان تربطهما علاقات تاريخية واستراتيجية في كافة المجالات.

وأشار إلى أن جالية كبيرة من السودانيين تقيم في المملكة وتسهم في التنمية وهي محل تقدير في المملكة.

وأضاف الدبلوماسي السعودي " كما أن البلدين شريكان أساسيان في التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب والتطرف وشركاء في التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن كما أن البلدين شريكان في العمل لمواجهة الإرهاب والتطرف وتمويله في المجالات كافة".

وأعرب عن تقديرهم لمواقف السودان الايجابية والداعمة للمملكة العربية السعودية.

من جانبه أعرب غندور عن الشكر والتقدير لقيادة المملكة وشعبها على ما يقدمونه للمسلمين في كل أنحاء العالم وللسودان.

وقال "هذه الجهود الجليلة هي محل تقدير من القيادة السودانية والشعب السوداني الذي يكن حباً وتقديراً خاصاً للمملكة وقيادتها".

وأوضح أنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية عادل الجبير تناولت العلاقات الثنائية، وتم الاتفاق على مواصلة الحوار في الخرطوم.