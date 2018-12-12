السعودية تقترح كيان عربي أفريقي لحماية أمن البحر الأحمر

الخرطوم 12 ديسمبر 2018- اتفق وزراء خارجية الدول العربية والافريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، على إنشاء كيان يستهدف التنسيق والتعاون في مجالات عديدة على رأسها الأمنية والسياسية.

الجبير (يمين) والدرديري (يسار) ـ الرياض 30 مايو 2018

وتقدمت المملكة العربية السعودية بهذا المقترح خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء بالعاصمة الرياض وشارك فيه وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، وجرى الاتفاق على إنشاء تجمع بالمنطقة "يمنع أي قوى خارجية من لعب أدوار سلبية في المنطقة الاستراتيجية".

وشارك في الاجتماع الذي رأسه وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود يوسف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد عيسى، ونائب وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني زيد اللوزي.

وأوضح البيان الختامي الصادر عن الوزراء أن اجتماعًا قادمًا لكبار المسؤولين سينعقد بالقاهرة لمواصلة بحث كافة التفاصيل ذات الصلة.

وأوضح أن الإعلان عن الكيان يأتي "تعبيراً عن الرغبة المشتركة لتعزيز سبل التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، والسعي لتحقيق مصالحها المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي".

كما تجئ الخطوة وفقا للبيان تقديرا للأهمية التي يمثلها هذا الممر المائي للدول العربية والأفريقية المشاطئة وللملاحة والتجارة الدولية، وفي إطار المسئولية التي تقع على عاتق هذه الدول لتوفير الأمن والأمان لهذا الممر الذي كان ولا يزال جسراً للتواصل بين الحضارات الثقافات".