السعودية تودع مبلغ 250 مليون دولار في بنك السودان

الخرطوم 19 مايو 2019- اعلنت المملكة العربية السعودية الاحد عن ايداع مبلغ 250 مليون دولار في حساب بنك السودان المركزي.

رزم من الدولارات

وذكرت وكالة الانباء السعودية في خبر لها ان هذا المبلغ يجيء في اطار حزمة المساعدات المشتركة المقدمة من كل المملكة ودولة الامارات العربية المتحدة والبالغ قدرها ثلاث مليارات دولار.

وصرح وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في السودان ، لاسيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.

وكانت دولة الامارات والسودان وقعتا على اتفاقية ايداع مبلغ 250 مليون دولار في تاريخ 28 ابريل الماضي.

وتجدر الاشارة انه بموجب حزمة المساعدات المشتركة ستقدم دولتا الخليج العربي 500 مليون دولار دعما لبنك السودان على ان يقدم ما تبقى في شكل غذاء ودواء ومشتقات النفطية.