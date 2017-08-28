السعودية: 250 فرصة حج لأسر ضحايا القوات السودانية باليمن

الخرطوم 28 أغسطس 2017 ـ أعلنت السفارة السعودية بالخرطوم استضافة 250 من أسر ضحايا القوات المسلحة السودانية المشاركين في عاصفة الحزم باليمن، للحج على نفقة العاهل السعودي، وغادر الفوج فعليا مساء الإثنين بعد حفل وداع أقيم خصيصا لهم.

جثمان أول قتيل من القوات السودانية باليمن لحظة وصوله مطار الخرطوم ـ الجمعة 29 يناير 2016.. صورة من المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية

ولم تعلن الحكومة السودانية حتى الآن عن العدد الرسمي للجنود السودانيين الذي قضوا خلال الحرب في اليمن، حيث يشارك السودان بقوات برية للدفاع عن حكومة عبد ربه منصور هادي في مواجهة جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح المدعومة من إيران.

وأعلن الجيش السوداني في يناير 2016 سقوط أول قتيل من جنوده في اليمن إثر حادث عرضي، وفي أبريل 2017 استقبلت الخرطوم خمسة جثامين وفي مايو تم الإعلان عن وفاة عسكريين إثنين من القوات السودانية.

وخلال مايو الماضي أكدت مصادر عسكرية لـ(سودان تربيون) مصرع 21 من القوات السودانية في اليمن بينهم 4 ضباط.

وقبل عدة أسابيع تداول مغردون سعوديون نبأ مقتل 17 من القوات السودانية في اليمن، جرى نقل جثامينهم الى المدينة المنورة حيث تم دفنهم هناك، بدون أن تؤكد ذلك الخرطوم رسميا، لكن لاحقا وأثناء إحدى رحلات الرئيس السوداني عمر البشير الى السعودية، زار مدافن اولئك الجنود وترحم عليهم.

وشارك في حفل وداع أسر القوات السودانية المتوجهين للمملكة نائب رئيس أركان القوات البرية، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب، الذي أكد أن القوات المسلحة السودانية تقف مع جميع الدول الإسلامية متى ما طلب منها ذلك.

وأضاف "نقف مع إخوة الإسلام للدفاع عن العقيدة، ونقف مع إخوتنا في المملكة العربية السعودية في صف واحد".

وحيّا السفير السعودي لدى الخرطوم، علي حسن جعفر، خلال وداع الحجاج بمطار الخرطوم، أفراد القوات المسلحة السودانية المشاركين في عاصفة الحزم، وقال إن الحجاج السودانيين من أسر الشهداء سيجدون الاهتمام والرعاية من حكومته.

يشار إلى أن القوات السودانية هي أكبر قوات عربية تشارك في المعارك البرية في مواجهات مبـاشرة ضد المليشيات، وكـان لها دور بارز في حسم عدد من المعارك وخاصة في المناطق الساحلية والجنوبية.