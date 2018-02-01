السفارة الأميركية تتعاون مع السلطات السودانية للتحقيق في اعتداء

الخرطوم 1 فبراير 2018 ـ قالت السفارة الأميركية بالخرطوم إنها تتعاون مع الشرطة السودانية للتحقيق في ملابسات اعتداء شخص على أحد عناصر الشرطة التابعين للسفارة.

السفارة الامريكية في ضاحية سوبا الخرطوم

ويوم الأربعاء اعتدى شاب ثلاثيني على حرس السفارة الكائنة بضاحية سوبا شرق الخرطوم، طعنا بآلة حادة (سكين) كان يحملها، ما دفع الحارس الثاني لمعاجلته بإطلاق النار وإصابته في ساقه.

وقالت السفارة الأميركية في تصريح تلقته (سودان تربيون)، الخميس، إنها "على علم بوقوع مواجهة بين الشرطة المحلية وفرد من خارج السفارة في محيط السفارة بعد ظهر الأربعاء، ما أسفر عن إصابة شرطي ولم يصاب أي من موظفي السفارة".

وأضافت "قلوبنا مع الشرطي المصاب، ونتمنى له الشفاء العاجل، وتتعاون السفارة الأميركية مع الشرطة في التحقيق حول ملابسات الحادثة".

ولم تتضح حتى الآن دوافع الجريمة في حين جرى نقل الجاني والمجني عليه، الى المستشفى لتلقي العلاج وباشرت الشرطة إجراءات التحري.