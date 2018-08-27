السفارة الأميركية تحذر رعاياها من احتجاجات في الخرطوم الثلاثاء

الخرطوم 27 أغسطس 2018- حذرت السفارة الأميركية في الخرطوم الاثنين، رعاياها من احتجاجات معتزمة في عدة مناطق بالعاصمة السودانية الثلاثاء.

تفاقم أزمة الخبز ومواطنون يمضون ساعات طوال أمام المخابز

وقالت السفارة في تحذير رسمي اطلعت عليه (سودان تربيون) إن الاحتجاجات ستكون في منطقتي السجانة والحلة الجديدة وأن المتظاهرين أعلنوا اعتزامهم اغلاق الشارع العام.

وكان بيان لما يسمى بشباب (السجانة والحلة الجديدة) صدر الأحد أمهل الحكومة 48 ساعة لحل أزمة انعدام الخبز، ومعالجة انعدام السيولة النقدية في المصارف، وهددوا بتنفيذ احتجاجات واسعة.

وتعيش العاصمة السودانية منذ أيام أزمة طاحنة في الخبز، كما يواجه عملاء المصارف مشقة بالغة في الحصول على ودائعهم بعد امتناع البنوك عن تسليمهم مدخراتهم وتحديد سقف معين للسحب، يقول غالب المتعاملين انه لا يكفي الاحتياجات الضرورية في ظل تزايد الأسعار المتوالي.

وقال البيان إن الاحتجاجات التي ستبدأ الثلاثاء ستأخذ طابعا سلميا عن طريق اغلاق الشوارع الرئيسية يوميا من الساعة السادسة صباحا الى الثانية عشرة ظهرا الى ان تنفرج الازمات.

وأكد الشباب على شرعية مطالبهم وسلمية احتجاجهم الذي يتزامن أيضا مع إعلان شعبة النقل العام اضرابا عن العمل.