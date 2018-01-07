السفارة الأميركية في جوبا تقيد حركة موظفيها

جوبا 7 يناير 2018- أجرت سفارة الولايات المتحدة في جنوب السودان تغييرا مؤقتا لموظفيها بعد اندلاع القتال في ضواحي عاصمة البلاد جوبا ليل الخميس.

وقالت السفارة فى بيان صدر الجمعة انه اعتبارا من الساعة السادسة والنصف من صباح الاثنين 8 يناير 2018 فان سياسة السفارة ستحد من التحركات الشخصية / غير الرسمية داخل جوبا.

وأضاف البيان "خلال هذا الوقت يجب أن ينتهي السفر الشخصي/ غير الرسمي بحلول الساعة 7:00 مساء. ويظل حظر التجول للسفر الرسمي 8:30 مساء ".

واندلع قتال جنوب غرب العاصمة جوبا ليلة الخميس عندما تبادل المتمردون والقوات الموالية للحكومة تبادل إطلاق النار بشكل مريح بعد شهر واحد من توقيع الجانبين على اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وشجعت السفارة الأميركية رعاياها على اتخاذ احتياطات مماثلة ومراقبة الوضع الأمني. كما تم حث المواطنين الاميركيين على وضع خطط للإخلاء وحمل تأمين الاخلاء الطبي وعدم الاعتماد على مساعدات الحكومة الأميركية.