السفارة الأميركية في جوبا تقيد حركة موظفيها

جوبا 7 يناير 2018- أجرت سفارة الولايات المتحدة في جنوب السودان تغييرا مؤقتا لموظفيها بعد اندلاع القتال في ضواحي عاصمة البلاد جوبا ليل الخميس.
وقالت السفارة فى بيان صدر الجمعة انه اعتبارا من الساعة السادسة والنصف من صباح الاثنين 8 يناير 2018 فان سياسة السفارة ستحد من التحركات الشخصية / غير الرسمية داخل جوبا.
وأضاف البيان "خلال هذا الوقت يجب أن ينتهي السفر الشخصي/ غير الرسمي بحلول الساعة 7:00 مساء. ويظل حظر التجول للسفر الرسمي 8:30 مساء ".
واندلع قتال جنوب غرب العاصمة جوبا ليلة الخميس عندما تبادل المتمردون والقوات الموالية للحكومة تبادل إطلاق النار بشكل مريح بعد شهر واحد من توقيع الجانبين على اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وشجعت السفارة الأميركية رعاياها على اتخاذ احتياطات مماثلة ومراقبة الوضع الأمني. كما تم حث المواطنين الاميركيين على وضع خطط للإخلاء وحمل تأمين الاخلاء الطبي وعدم الاعتماد على مساعدات الحكومة الأميركية.
أخر الآراءأكثر من مجرد أزمة.. السودان في قبضة الصندوق 2018-01-06 14:25:54 روشتة صندوق النقد تهيمن على الاقتصاد وتتحكم في سياساته بقلم: خالد التيجاني النور (1) كما جرت العادة أجاز المجلس الوطني قبيل سويعات من غروب شمس اليوم الأخير في العام 2017، موازنة العام الجديد كما دفع بها الجهاز التنفيذي، (...)
حريق برج قرينفيل في لندن.. رب صدفة ضارَّة 2018-01-02 22:47:08 الدكتور عمر مصطفى شركيان shurkiano@yahoo.co.uk قد لا يعني اسم قرينفيل شيئاً كثيراً أو قليلاً عند الشَّعب السُّوداني اليوم، وبخاصة المحدثين من الشباب. ففي ليلة 14 حزيران (يونيو) 2017م نشب حريق هائل في برج قرينفيل في وسط (...)
في مفهوم الوطن والإنتماء 2017-12-25 18:44:26 كتبت : سلمى التجاني ( 1 ) قبل عدة أيام ذهبت مع إبنتي إلى سوقٍ بلندن ، يؤمه العديد من السودانيين ، لطبيعته التي تشبه الأسواق الشعبية حيث تتوفر فيه منتجات لدولٍ مختلفة . أجمل ما فيه الأريحية التي يتعامل بها الناس ، فتشعر (...)
المزيد